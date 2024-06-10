Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

Франция намерена обучить бригаду ВСУ, создать коалицию для отправки военных инструкторов в Украину и готова к всестороннему сотрудничеству с Киевом.

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Зеленский привез из Франции новые пакеты помощи от Парижа и Вашингтона и решение по истребителям Mirage / Главред

Визит президента Владимира Зеленского во Францию стал одним из шагов дипломатии на пути усиления поддержки Украины на Западе. Чем сильнее позиции на дипломатической арене, тем больше шансов на получение новых возможностей для противостояния агрессии России на поле боя. Зеленский встретился с президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, которые подтвердили поддержку и предоставили Киеву пакеты военной помощи. Вашингтон и Париж послали четкий сигнал о том, что они готовы и в дальнейшем поддерживать Украину.

Встреча с лидерами Запада в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии, стала важным промежуточным этапом перед Саммитом мира, который состоится уже через неделю. И во Франции Зеленский подчеркнул неизменность позиции Киева по вопросам завершения войны.

Что происходило в ходе визита Зеленского во Францию, каких договоренностей достигли Киев и Париж, и усилят ли Украину на поле боя французские истребители Mirage – разбирался Главред.

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"Мы с вами не имеем права проиграть"

Президент Зеленский вместе с первой леди Еленой прибыли во Францию 6 июня. Они приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. Зеленских встретили громкими овациями. Украинский гарант сказал, что для него очень почетно принять участие в таком событии, и анонсировал важные мероприятия и встречи.

На следующий день, 7 июня, Владимир Зеленский эмоционально выступил перед парламентом Франции. Он заявил, что Россия – зло и враг, для которого нет никаких "красных линий".

Зеленский акцентировал внимание на том, что нельзя допускать заморозки войны в Украине и выразил уверенность в победе над РФ.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно да. Мы можем. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция. Я уверен в этом, так же как Франция. Франция верила в свободу, когда День Д еще не наступил, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен", - отметил президент.

Также он добавил, что временная пауза приведет лишь к накоплению Россией сил перед ее вступлением в новую войну.

"Может ли Путин выиграть эту битву? Нет. Потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война угаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. Потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас... Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает сегодня Путин. Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии - это даст лишь паузу перед новой войной", - подчеркнул украинский гарант.

Байден извинился за задержку решения о помощи Украине

Позже Зеленский встретился с Байденом. Американский президент, пользуясь возможностью, объявил о новом пакете помощи на сумму 225 миллионов долларов. Украина получит ракеты для ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Кроме того, Байден извинился перед Украиной за то, что Конгресс США несколько месяцев не мог принять решение о продлении военной поддержки. Из-за этого Белый дом не предоставлял Киеву новые пакеты помощи, поскольку американский парламент не решал вопрос их финансирования.

"Я извиняюсь за те недели, когда мы не знали, что будет принято, с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с получением законопроекта, который мы должны были принять, с деньгами от некоторых из наших очень консервативных членов, которые его задерживали, но мы это сделали… Вы знаете, вы не склонились, совсем не сдались, продолжаете бороться способом, который является, просто замечательным, и мы не собираемся вас оставлять", - подчеркнул Байден.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом войну и подготовку к подписанию соглашения о безопасности.

"В Париже провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности", - отметил президент.

Помимо этого, он призвал ускорить поставки американского оружия и обеспечить возможности ВСУ для ударов по территории РФ.

"Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия", - добавил президент.

О чем Зеленский договорился с Макроном

В ходе встречи Зеленский и Макрон подписали ряд соглашений. На совместной пресс-конференции президент Франции сказал, что были подписаны соглашения о помощи для восстановления критической инфраструктуры Украины.

"Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 млн евро из этого фонда пойдут на финансирование приоритетных вопросов энергетического сектора", - уточнил Макрон.

При этом Франция отправит в Киев 20 технических экспертов, которые будут помогать работать ключевым украинским министерствам.

Как утверждают журналисты Le Monde, стороны подписали еще два соглашения:

Соглашение об обмене письмами между Парижем и Киевом с целью возобновления сотрудничества для развития мирного использования ядерной энергии;

Декларацию между министром Вооруженных сил Франции и Министерством стратегической промышленности Украины для сотрудничества в области оборонной промышленности.

Визит Зеленского показал, что в отношениях Украины и Франции наблюдается очень позитивная динамика. Главной целью было усиление двухстороннего сотрудничества, сказал Главреду политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

"Укрепление двухсторонних партнерских отношений между Украиной и Францией, пожалуй, было главной целью. Это особенно важно в контексте противостояния Украины российской военной агрессии. Франция подтвердила свою поддержку, которая отразилась в предоставлении нового пакета помощи и подписании ряда соглашений: о поставках истребителей Mirage, обучении украинских военных на территории Франции и совместных проектах в оборонной промышленности. Визит Зеленского можно назвать очень результативным", - отметил эксперт.

Как полагает аналитик, нужно больше работать с Парижем для усиления военной поддержки.

"Нам нужен не протекторат Франции, а наращивание военной поддержки Украины. В вопросе поддержки Киева Париж до сих пор уступает, например, Берлину, который лидирует по этому показателю. Франция же находится в конце первой десятки стран, которые нам помогают. И вот над усилением помощи от Парижа нам и надо заниматься", - добавил Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Франция подготовит бригаду военных ВСУ

По словам Макрона, Париж выдвигает идею о подготовке бригады украинских военных и оснащении их оружием.

"Франция хотела бы обучать, тренировать и оснащать целую бригаду украинской армии, состоящую примерно из 4500 солдат. Украина может рассчитывать на нашу поддержку столько, сколько это потребуется", - заверил он.

Иностранные инструкторы в Украине

Франция рассматривает возможность отправки своих инструкторов в Украину, чтобы они там обучали военных, отметил Эммануэль Макрон по итогам переговоров с Зеленским. Макрон выступил за формирование коалиции и заявил, что "многие из наших партнеров уже дали свое согласие".

"Что касается инструкторов на украинской территории: мы об этом говорили 26 февраля, если вы припоминаете. Я отмечаю, что президент Зеленский и его министр обороны выразили очень четко потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет комплектовать. Это будут десятки тысяч новых солдат. И гораздо более эффективно и практичнее в определенных условиях подготавливать людей на украинской территории. Это легитимная мера", - добавил Макрон.

Кого позвал Макрон в "коалицию инструкторов"

Франция направила приглашение 10 государствам. Среди них страны Балтии, Польша, Дания, Швеция, Великобритания, Нидерланды и США, пишет Welt.

Немецкие журналисты утверждают, что многие страны против такой идеи, поскольку опасаются рисков стать прямым участником войны РФ и Украины. Германия, Испания и Италия к такому шагу не готовы.

Сегодня вряд ли можно говорить о том, что Франция отправит войска в Украину, поскольку на Западе не хотят эскалации с РФ, а вот вопрос инструкторов может быть перспективным, полагает Владимир Фесенко.

"Коалиция инструкторов, которую предложил Макрон – это направление, над которым можно поработать. Но инструкторы и войска на территории Украины ведь не одно и то же. Воевать за нас никто не будет, потому что это риск прямого военного столкновения НАТО с Россией. Против выступят США и целый ряд европейских стран. А вот расширять военное и политическое сотрудничество между Украиной и Францией необходимо. Сейчас Макрон проявляет такой интерес, и это нужно максимально использовать", - считает политолог.

Истребители Mirage и обучение украинских специалистов

В рамках пресс-конференции Эммануэль Макрон также объявил о том, что Франция передаст Украине истребители Mirage. Он анонсировал начало подготовки пилотов и инженеров, которые будут обслуживать самолеты.

"Мы не можем позволить России навязывать собственные лимиты, свои красные линии относительно нашего военного сотрудничества, поскольку Украина имеет легитимное право на оборону. Именно поэтому наша поддержка будет продолжаться во всех отраслях и секторах", - добавил глава Пятой Французской Республики и уточнил, что самолеты должны передать Киеву до конца текущего года.

Кратко об истребителе Mirage / Инфографика: Главред

Сколько Mirage может получить Украина?

У Франции в наличии всего 26 истребителей Mirage 2000−5. Одна эскадрилья – 20 самолетов, и получается, что Париж может дать Киеву лишь 6 таких машин, подсчитали в La Tribune.

Журналисты напомнили, что самолеты есть и у ОАЭ, Катара и Греции. Доха сама стремится продать свои Mirage 2000−5, а у Греции 25 истребителей.

Украине нужно хотя бы 40 самолетов Mirage 2000−5, чтобы произошли изменения на фронте, предположил полковник ВСУ, военный эксперт Петр Черник. Согласно его прогнозу, специалистам понадобится 5-6 месяцев, чтобы управлять этой машиной.

"Mirage 2000 - ничто иное, как французский аналог F-16. F-16, конечно, лучше, мощнее, у него больше ракетной нагрузки", - говорит Черник.

Какие преимущества и недостатки у Mirage 2000

Mirage 2000 можно назвать очень маневренным самолетом, с радаром, способным видеть приблизительно на 100 километров и дальностью пуска на 80 км, рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Самолет проигрывает в воздушном бою российским Су-35. Единственное его преимущество перед F-16 – способность нести дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и даже Taurus.

"У нас есть такие основные задачи для авиации. Прежде всего, отогнать Су-34, Су-35, которые КАБами нам очень досаждают и по линии фронта, и по гражданским сооружениям, по нашим городам. Здесь может работать F-16. Он лучше всего справится с этой задачей. Чуть хуже с этой задачей будет справляться Gripen. А вот Mirage никак не сможет там что-то делать", - сказал Криволап.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Самолеты Mirage не переломят ход войны, но они могут пригодиться Воздушным силам в ситуации задержки поставок F-16, предположил Владимир Фесенко.

"Насколько я понимаю, у Mirage есть ряд важных качеств для нынешней войны. Самолеты можно использовать для запуска управляемых авиабомб, а также ракет воздух-земля и воздух-воздух. Конечно, есть свои нюансы и в вопросах технического обслуживания, как с теми же F-16. Применение Mirage не принесет нам переломов в войне, но нам нужны истребители, поэтому их нужно брать. Сейчас нет выбора, надо использовать оружие, которое дают", - подчеркнул Фесенко.

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