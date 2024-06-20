Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

Румыния всячески продолжит в различных формах поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

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Украина получит Patriot / коллаж: Главред, фото: unsplash, Википедия, Командование Объединенных сил ВСУ

По результатам заседания Высшего совета обороны под председательством президента Клауса Йоханниса. В Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot.

На заседании Высшего совета обороны Минобороны Румынии представило свой анализ состояния, использования и важности четырех (в будущем) румынских систем Patriot для национальной и коллективной обороны и того, как может изменить ситуацию передача одной системы Украине.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации в Украине в результате постоянных массированных атак России против гражданских и гражданской инфраструктуры, в частности энергетической, и последствий этой ситуации для региона, в том числе безопасности Румынии, члены совета в тесной координации с союзниками приняли решение о передаче системы Patriot Украине", - говорится в заявлении. видео дня

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

"Эта передача осуществляется с условием, что наша страна продолжит переговоры с союзниками, в частности стратегическим партнером США, с целью получения похожей или аналогичной системы, которая закроет потребности защиты национального воздушного пространства... Решение принято на основе глубокой технической оценки румынских органов власти, приняты все меры для устранения рисков создания уязвимостей для Румынии... Продолжатся дискуссии с союзниками по дальнейшему усилению нашей противовоздушной обороны", - добавляют в коммюнике.

В заявлении добавили, что Румыния продолжит в различных формах поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Что известно о Patriot / Инфографика: Главред

Напомним, что США оставили Украину "без новостей" о новых Patriot. Глава Пентагона Ллойд Остин несколько раз подчеркнул, что страны-члены заседания "Рамштайн" сосредоточены на обеспечении Украины новыми системами ПВО.

США пока не поставляют Швейцарии ракеты к Patriot, в приоритете - Украина. Контракт был заключен в 2023 году на сумму 300 млн франков. Отмечается, что Швейцарии "следует проявить терпение, несмотря на действующие контракты".

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