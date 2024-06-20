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Франция передаст ВСУ Mirage-2000: авиационный эксперт объяснил, что не так с самолетами

Анна Ярославская
20 июня 2024, 01:29
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Истребители F-16 обновляются в рамках программы Mid-life update, и таких модернизаций уже 25-30 видов. В то же время самолеты Mirage не обновляются.
Константин Криволап, Mirage-2000
Константин Криволап рассказал, будет ли польза от французских истребитлей Mirage-2000 / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/KostiantynKryvolap, Википедия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца 2024 года Париж предоставит Киеву истребители Mirage-2000-5. Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, на что способен самолет и чем он может быть полезен ВСУ.

В интервью Главреду эксперт заявил, что является категорическим противником этого самолета Mirage-2000.

"Почему у меня такая позиция? Она продиктована логикой", - сказал он.

По словам Криволапа, истребители Mirage появились на балансе ВВС Франции в 1984 году. Самолет – фактически ровесник F-16. Разрабатывать Mirage начали с 1978 года. Примерно в тот же период появились и МиГ-29.

"Здесь важно говорить не о годах, а тенденциях и трендах, которые превалировали в авиационном мире в то время. Тогда в Европе, в конце 1970-х-начале 1980-х годов, начали обсуждать необходимость построения одного общего европейского самолета, который удовлетворял бы потребности всех стран. Палочка-выручалочка на все случаи жизни. Британцы хотели, чтобы самолет был полегче и садился на авианосцах, немцы настаивали на большом и добротном бронезащищенном самолете, а у французов была своя точка зрения", - рассказал авиационный эксперт.

Он добавил, что пока страны несколько лет спорили и пытались выработать единые технические требования к самолету, французы начали делать Rafale.

"Двадцать лет они работали, в результате чего в 2004 году был создан и принят на вооружение истребитель Rafale. Получается, компания Dassault Aviation выпустила Rafale уже при эксплуатации Mirage. В то время Mirage, Phantom и МиГ были основной тройкой, которая завоевывала все воздушное пространство и оперировала основными идеями в области авиации", - отметил эксперт.

Самолеты Mirage-2000 были произведены в количестве 600 машин. Самолетов пятой модификации (Mirage-2000-5) было выпущено 65 штук. В то же время истребителей F-16 в мире произвели около 5000 единиц. И производство F-16 продолжается: очередь на Block 70/72 полностью расписана до 2030 года.

"Сам самолет F-16 по своим параметрам, кроме присущих пятому поколению низкой радиозаметности и управления роями, современным самолетам не уступает. У F-16 с тем же пятого поколения F-35 одни и те же радары и ракеты, и в случае ближнего воздушного боя первый одержит победу над вторым за счет лучшей маневренности. А вот для дальнего боя имеет значение не маневренность самолетов, а как раз таки заметность, которая у F-35 на порядок ниже. И в ситуации, когда работоспособность Mirage всего лишь поддерживается, производитель F-16 постоянно развивает свои самолеты и выпускает новые модификации – Block 15, Block 20, Block 30, Block 40, Block 50 и Block 70", - сказал Криволап.

Он добавил, что более старые истребители F-16 обновляются в рамках программы Mid-life update, и таких модернизаций уже 25-30 видов.

"А вот Mirage не обновляются, а поддерживаются французами в рабочем состоянии для того, чтобы потом странам, у которых на вооружении эти самолеты, продать на замену Rafale", - резюмировал Криволап.

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Смотрите интервью Константина Криволапа Главреду:

Поставка истребителей Mirage-2000-5 Украине

6 июня президент Украины прибыл во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит в рамках нового пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5. Также Франция планирует подготовить бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Истребитель Mirage-2000 - основные характеристики
Истребитель Mirage-2000 - основные характеристики / Инфографика Главред

Макрон подчеркнул, что пока не будет раскрывать новых подробностей о передаче Украине истребителей Mirage 2000, в частности количество самолетов, которые страна планирует поставить.

"Мы договорились о потребностях, теперь приоритет в том, чтобы начать формирование пилотов и механиков, потому что это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Речь идет о техническом обучении, которое будет происходить на нашей территории", - рассказал он.

Что такое Mirage 2000

Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

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