Соединенные Штаты нарушили сроки уже заключенного контракта с Берном, чтобы вовремя поставить Украине военную помощь.

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США готовят новые ракеты к украинским Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

США пока не поставляют Швейцарии ракеты PAC-3 к Patriot согласно контракту между странами, так как в приоритете промышленности Америки - поставки Украине, пишет таблоид Blick.

Контракт был заключен 2023 года на сумму 300 млн франков.

Отмечается, что Швейцарии "следует проявить терпение, несмотря на действующие контракты".

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Сообщается, что между Швейцарией и Германией продолжаются разговоры по поводу "кругового обмена" систем Patriot, чтобы Берлин мог оперативно восполнить запасы в ЗРК, которые были отданы Украине.

Что такое Blick? Blick - швейцарская немецкоязычная ежедневная газета. В 1980-х годах Blick позиционировала себя как правое популистское СМИ под руководством главного редактора Петера Юберсакса. Большие успехи тиража в 1980-х годах были в основном на розыгрыше лотерей Бинго, которые Blick представил в ноябре 1982 года. Теперь, помимо прочего, в газете появились репортажи на темы из сферы культуры, было представлено мнение левых политиков и возвращение к первоначальному формату таблоида с упором на скандалы, преступления и судьбы знаменитостей.

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Недавно Италия заговорила о передаче украинским военным дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Эта система способна эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами.

Кроме того, Германия вместе с союзниками уже готовит к передаче 100 ракет для Patriot. Более 30 ракет для Patriot из 100 уже передали. Министр обороны Германии подчеркнул, что ракеты его страна передает в рамках инициативы, в которой участвуют Дания, Нидерланды и Норвегия.

А на заседании "Рамштайн-23" министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Берлин отдает Украине 25% своих систем Patriot. То есть, ФРГ передаст Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечит в целом три таких системы.

Patriot - основные характеристики / Инфографика Главреда

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