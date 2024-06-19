США пока не поставляют Швейцарии ракеты к Patriot, в приоритете - Украина

США пока не поставляют Швейцарии ракеты PAC-3 к Patriot согласно контракту между странами, так как в приоритете промышленности Америки - поставки Украине, пишет таблоид Blick.
Контракт был заключен 2023 года на сумму 300 млн франков.
Отмечается, что Швейцарии "следует проявить терпение, несмотря на действующие контракты".
Сообщается, что между Швейцарией и Германией продолжаются разговоры по поводу "кругового обмена" систем Patriot, чтобы Берлин мог оперативно восполнить запасы в ЗРК, которые были отданы Украине.
Что такое Blick?
Blick - швейцарская немецкоязычная ежедневная газета. В 1980-х годах Blick позиционировала себя как правое популистское СМИ под руководством главного редактора Петера Юберсакса. Большие успехи тиража в 1980-х годах были в основном на розыгрыше лотерей Бинго, которые Blick представил в ноябре 1982 года.
Теперь, помимо прочего, в газете появились репортажи на темы из сферы культуры, было представлено мнение левых политиков и возвращение к первоначальному формату таблоида с упором на скандалы, преступления и судьбы знаменитостей.
Западные ПВО для Украины - последние новости
Недавно Италия заговорила о передаче украинским военным дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Эта система способна эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами.
Кроме того, Германия вместе с союзниками уже готовит к передаче 100 ракет для Patriot. Более 30 ракет для Patriot из 100 уже передали. Министр обороны Германии подчеркнул, что ракеты его страна передает в рамках инициативы, в которой участвуют Дания, Нидерланды и Норвегия.
А на заседании "Рамштайн-23" министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Берлин отдает Украине 25% своих систем Patriot. То есть, ФРГ передаст Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечит в целом три таких системы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Будет настоящий Армагеддон: на Украину налетит шторм с грозой и шквалами
- РФ тысячами обстрелов выжигает Часов Яр: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте
- Количество штурмов увеличилось, РФ наращивает темпы наступления - Генштаб
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред