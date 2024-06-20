Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годами

Консервирование - важный способ обработки натуральных пищевых продуктов в быту. Но не стоит забывать, что в этом процессе есть несколько правил, о которых знают не все. В частности, главный вопрос среди хозяек - зачем укутывать консервацию?
Для чего заворачивают консервацию
Этот способ использовался еще нашими бабушками. Наверное, каждый хоть раз в жизни видел банки, которые накрыты одеялом. Так для чего это делают? Одеяло помогает консервации дольше остывать. Чем дольше в закрутках сохраняется тепло, тем больше вероятность, что в них не останется бактерий, а консервация простоит дольше.
Сколько времени держать банки под одеялом
Опытные хозяйки говорят, что нельзя разматывать одеяло и ставить банки крышкой вверх пока они теплые. Нужно дождаться полного остывания. Причем, это охлаждение должно происходить плавно, иначе содержимое начнет бродить или плесневеть. Как правило, консервацию держат под одеялом 3-4 дня, а потом переносят в прохладное место.
Смотрите видео, как правильно консервировать продукты с пользой для здоровья:
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