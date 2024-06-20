Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годами

Наверняка все слышали, что консервацию нужно укрыть чем-то теплым до остывания. Но для чего это делается?

https://glavred.info/sad-ogorod/zachem-zakrutki-zavorachivayut-v-odeyalo-sekret-konservacii-kotoryy-proveren-godami-10574519.html Ссылка скопирована

Зачем закрутки заворачивают в одеяло / коллаж: Главред, фото: pixabay

Консервирование - важный способ обработки натуральных пищевых продуктов в быту. Но не стоит забывать, что в этом процессе есть несколько правил, о которых знают не все. В частности, главный вопрос среди хозяек - зачем укутывать консервацию?

Для чего заворачивают консервацию

Этот способ использовался еще нашими бабушками. Наверное, каждый хоть раз в жизни видел банки, которые накрыты одеялом. Так для чего это делают? Одеяло помогает консервации дольше остывать. Чем дольше в закрутках сохраняется тепло, тем больше вероятность, что в них не останется бактерий, а консервация простоит дольше.

Сколько времени держать банки под одеялом

Опытные хозяйки говорят, что нельзя разматывать одеяло и ставить банки крышкой вверх пока они теплые. Нужно дождаться полного остывания. Причем, это охлаждение должно происходить плавно, иначе содержимое начнет бродить или плесневеть. Как правило, консервацию держат под одеялом 3-4 дня, а потом переносят в прохладное место.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Смотрите видео, как правильно консервировать продукты с пользой для здоровья:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред