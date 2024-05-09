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Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

Дмитрий Видоменко
9 мая 2024, 16:42
163
Соблюдение правил консервации поможет людям сохранить вкусные и безопасные заготовки на долгий срок. Главред разбирается в теме.
Консервация
Сколько можно хранить консервацию? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сколько можно хранить консервацию домашнюю?

Срок хранения домашней консервации зависит от многих факторов, сообзает проект Spravdi.

Вид консервации:

Варенье:

видео дня
  • С косточками: до 6 месяцев.
  • Без косточек: до 1 года, а некоторые виды (например, из яблок, айвы) – до 2-3 лет.

Компоты:

  • С косточками: до 6 месяцев.
  • Без косточек: до 1 года.

Соления:

  • Огурцы, помидоры, кабачки: до 2 лет.
  • Лечо: до 1 года.
  • Грибы: до 1 года.

Мясные и рыбные консервы:

  • До 2 лет.
  • Заготовки из круп и бобовых:
  • До 1 года.

Способ приготовления:

  • Стерилизованные: Хранятся дольше (до 2-3 лет).
  • Маринованные: До 1 года.
  • Залитые уксусом без стерилизации: До 6 месяцев.

Условия хранения:

  • Температура: От +2 до +18°C.
  • Влажность: Не более 75%.
  • Освещение: Темное место.
  • Плотно закрытая тара: Банки, бутылки.
  • Рекомендации:
  • Используйте только свежие и качественные продукты.
  • Тщательно мойте и стерилизуйте банки и крышки.
  • Соблюдайте рецептуру и технологию приготовления.

Храните консервацию в прохладном, темном месте. Регулярно проверяйте банки на наличие признаков порчи (вздутие крышек, помутнение рассола). Не употребляйте в пищу просроченную или испорченную консервацию.

Помните - Соблюдение этих правил поможет вам сохранить вкусные и безопасные заготовки на долгий срок.

Что за проект Spravdi?

Spravdi - Официальный Youtube-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Создан при Министерстве культуры и информационной политики Украины как один из механизмов противодействия дезинформации совместными усилиями государства и гражданского общества. Работа Центра сфокусирована на коммуникационном противодействии внешним угрозам, в частности - информационным атакам Российской Федерации.

Сколько лет можно есть консервацию?

Срок годности консервации зависит от многих факторов, таких как:

Вид консервации:

Варенье:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года, а некоторые виды (например, из яблок, айвы) – до 2-3 лет.

Компоты:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года.

Соления:

Огурцы, помидоры, кабачки: до 2 лет.

Лечо: до 1 года.

Грибы: до 1 года.

Мясные и рыбные консервы:

До 2 лет.

Заготовки из круп и бобовых:

До 1 года.

Способ приготовления:

Стерилизованные: Хранятся дольше (до 2-3 лет).

Маринованные: До 1 года.

Залитые уксусом без стерилизации: До 6 месяцев.

Условия хранения:

Температура: От +2 до +18°C.

Влажность: Не более 75%.

Освещение: Темное место.

Плотно закрытая тара: Банки, бутылки.

Важно!

Не употребляйте в пищу консервацию с вздутыми крышками, мутным рассолом или плесенью.

Если вы не уверены в безопасности консервации, лучше ее выбросить.

Что такое консервирование?

Консервирование — общее название различных способов обработки пищевых продуктов (изготовления консервов) для повышения их срока хранения в основном за счет угнетения жизнедеятельности портящих продукты микроорганизмов.
В широком смысле под консервированием подразумевается любой процесс, значительно удлиняющий сохранность продуктов в пригодном для употребления в пищу виде, сообщает "Википедия".

Как долго можно хранить домашние заготовки?

Срок хранения домашних заготовок зависит от многих факторов:

Вид консервации:

Варенье:

  • С косточками: до 6 месяцев.
  • Без косточек: до 1 года, а некоторые виды (например, из яблок, айвы) – до 2-3 лет.

Компоты:

  • С косточками: до 6 месяцев.
  • Без косточек: до 1 года.

Соления:

  • Огурцы, помидоры, кабачки: до 2 лет.
  • Лечо: до 1 года.
  • Грибы: до 1 года.
  • Мясные и рыбные консервы: до 2 лет.
  • Заготовки из круп и бобовых: до 1 года.

Способ приготовления:

  • Стерилизованные: Хранятся дольше (до 2-3 лет).
  • Маринованные: До 1 года.
  • Залитые уксусом без стерилизации: До 6 месяцев.
  • Условия хранения:
  • Температура: От +2 до +18°C.
  • Влажность: Не более 75%.
  • Освещение: Темное место.
  • Плотно закрытая тара: Банки, бутылки.

Важно - не употребляйте в пищу консервацию с вздутыми крышками, мутным рассолом или плесенью. Если вы не уверены в безопасности консервации, лучше ее выбросить.

Рекомендации:

  • Используйте только свежие и качественные продукты.
  • Тщательно мойте и стерилизуйте банки и крышки.
  • Соблюдайте рецептуру и технологию приготовления.
  • Храните консервацию в прохладном, темном месте.
  • Регулярно проверяйте банки на наличие признаков порчи.

Помните - соблюдение этих правил поможет вам сохранить вкусные и безопасные заготовки на долгий срок.

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