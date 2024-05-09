Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

Соблюдение правил консервации поможет людям сохранить вкусные и безопасные заготовки на долгий срок. Главред разбирается в теме.

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Сколько можно хранить консервацию? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сколько можно хранить консервацию домашнюю?

Срок хранения домашней консервации зависит от многих факторов, сообзает проект Spravdi.

Вид консервации:

Варенье:

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С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года, а некоторые виды (например, из яблок, айвы) – до 2-3 лет.

Компоты:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года.

Соления:

Огурцы, помидоры, кабачки: до 2 лет.

Лечо: до 1 года.

Грибы: до 1 года.

Мясные и рыбные консервы:

До 2 лет.

Заготовки из круп и бобовых:

До 1 года.

Способ приготовления:

Стерилизованные: Хранятся дольше (до 2-3 лет).

Маринованные: До 1 года.

Залитые уксусом без стерилизации: До 6 месяцев.

Условия хранения:

Температура: От +2 до +18°C.

Влажность: Не более 75%.

Освещение: Темное место.

Плотно закрытая тара: Банки, бутылки.

Рекомендации:

Используйте только свежие и качественные продукты.

Тщательно мойте и стерилизуйте банки и крышки.

Соблюдайте рецептуру и технологию приготовления.

Храните консервацию в прохладном, темном месте. Регулярно проверяйте банки на наличие признаков порчи (вздутие крышек, помутнение рассола). Не употребляйте в пищу просроченную или испорченную консервацию.

Помните - Соблюдение этих правил поможет вам сохранить вкусные и безопасные заготовки на долгий срок.

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Сколько лет можно есть консервацию?

Срок годности консервации зависит от многих факторов, таких как:

Вид консервации:

Варенье:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года, а некоторые виды (например, из яблок, айвы) – до 2-3 лет.

Компоты:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года.

Соления:

Огурцы, помидоры, кабачки: до 2 лет.

Лечо: до 1 года.

Грибы: до 1 года.

Мясные и рыбные консервы:

До 2 лет.

Заготовки из круп и бобовых:

До 1 года.

Способ приготовления:

Стерилизованные: Хранятся дольше (до 2-3 лет).

Маринованные: До 1 года.

Залитые уксусом без стерилизации: До 6 месяцев.

Условия хранения:

Температура: От +2 до +18°C.

Влажность: Не более 75%.

Освещение: Темное место.

Плотно закрытая тара: Банки, бутылки.

Важно!

Не употребляйте в пищу консервацию с вздутыми крышками, мутным рассолом или плесенью.

Если вы не уверены в безопасности консервации, лучше ее выбросить.

Что такое консервирование? Консервирование — общее название различных способов обработки пищевых продуктов (изготовления консервов) для повышения их срока хранения в основном за счет угнетения жизнедеятельности портящих продукты микроорганизмов.

В широком смысле под консервированием подразумевается любой процесс, значительно удлиняющий сохранность продуктов в пригодном для употребления в пищу виде, сообщает "Википедия".

Как долго можно хранить домашние заготовки?

Срок хранения домашних заготовок зависит от многих факторов:

Вид консервации:

Варенье:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года, а некоторые виды (например, из яблок, айвы) – до 2-3 лет.

Компоты:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года.

Соления:

Огурцы, помидоры, кабачки: до 2 лет.

Лечо: до 1 года.

Грибы: до 1 года.

Мясные и рыбные консервы: до 2 лет.

Заготовки из круп и бобовых: до 1 года.

Способ приготовления:

Стерилизованные: Хранятся дольше (до 2-3 лет).

Маринованные: До 1 года.

Залитые уксусом без стерилизации: До 6 месяцев.

Условия хранения:

Температура: От +2 до +18°C.

Влажность: Не более 75%.

Освещение: Темное место.

Плотно закрытая тара: Банки, бутылки.

Важно - не употребляйте в пищу консервацию с вздутыми крышками, мутным рассолом или плесенью. Если вы не уверены в безопасности консервации, лучше ее выбросить.

Рекомендации:

Используйте только свежие и качественные продукты.

Тщательно мойте и стерилизуйте банки и крышки.

Соблюдайте рецептуру и технологию приготовления.

Храните консервацию в прохладном, темном месте.

Регулярно проверяйте банки на наличие признаков порчи.

Помните - соблюдение этих правил поможет вам сохранить вкусные и безопасные заготовки на долгий срок.

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