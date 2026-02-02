Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

Антарктида не имеет постоянного населения: летом здесь находится до пяти тысяч человек, зимой — около тысячи.

https://glavred.info/world/rabota-mechty-na-krayu-sveta-v-antarktide-otkryli-nabor-za-solidnuyu-zarplatu-10737347.html Ссылка скопирована

Идет набор сотрудников для работы в Антарктиде / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Francesco Ungaro, Pixabay/mynzman

Вы узнаете:

Британская антарктическая служба объявила набор сотрудников для работы в Антарктиде

Зарплаты начинаются от 30 тысяч фунтов в год, при этом все основные расходы оплачиваются

Если зима кажется бесконечной, а привычная жизнь — выжатой до предела, существует радикальный способ сменить обстановку: уехать туда, где заканчивается цивилизация.

Британская антарктическая служба объявила набор сотрудников для работы на исследовательских станциях в Антарктиде, пишет IFLScience.

видео дня

Вакансии открыты не только для учёных. Требуются техники, механики, строители, повара, операторы оборудования и специалисты поддержки. Подать заявку можно онлайн, новые позиции будут публиковаться до весны 2026 года.

Зарплаты начинаются примерно от 30 тысяч фунтов в год, при этом все основные расходы — жильё, питание, перелёты, экипировка и обучение — полностью оплачиваются. Это делает работу редкой возможностью накопить деньги без бытовых затрат.

Антарктида не имеет постоянного населения: летом здесь находится до пяти тысяч человек, зимой — около тысячи. Жизнь на ледяном континенте требует выдержки — долгие периоды изоляции, экстремальный климат и минимальный контакт с внешним миром подойдут не каждому.

Тем не менее для многих этот опыт становится переломным. Сотрудники BAS рассказывают, что начинали с рабочих специальностей, приобретали уникальные навыки и находили профессию, о которой раньше даже не задумывались.

Работа в Антарктиде — это не туристическое приключение, а редкий шанс выйти за рамки привычной жизни и проверить себя в одном из самых суровых и красивых мест на Земле.

Загадка древних следов в Антарктиде

Антарктида считается континентом, где человек никогда не жил постоянно, кроме временных научных станций. Хотя в далёком прошлом здесь были леса и болота, к эпохе появления первых людей континент уже стал слишком холодным и недоступным для выживания.

Тем не менее маорийские легенды упоминают полинезийского мореплавателя Хуи Те Рангиора, который, возможно, достиг южных ледяных широт ещё в VII веке нашей эры, что ставит под вопрос традиционные представления об освоении Антарктики.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Рекомендуем также прочитать:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред