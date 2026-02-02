Укр
Стильно, бюджетно и уникально: какие вещи нужно всегда покупать в секонд-хэнде

Анна Ярославская
2 февраля 2026, 12:35
В секонд-хэндах и комиссионках можно найти уникальные, качественные и недорогие вещи для дома.
В комиссионных магазинах или в секонд-хэнде можно найти множество уникальных вещей, которые зачастую обходятся дешевле, чем покупка новых. Это могут быть предметы декора для гостиной, ценные коллекционные вещи или винтажная кухонная утварь.

Эксперты объяснили изданию Martha Stewart, какие вещи стоит всегда покупать в секонд-хэнде.

Лампы. Украсьте свой дом винтажными лампами. Во-первых, вы найдете в комиссионке более широкий выбор стилей - от ар-деко до современного, от традиционного до стиля середины века. Во-вторых, качество зачастую будет лучше.

Один важный совет: никогда не разделяйте пару, если вы нашли две лампы. Вы никогда не пожалеете, купив обе, но можете пожалеть, если оставите лишь одну, когда будете переставлять мебель в своем доме или решите продать их.

Стоит учитывать, что подержанные лампы могут потребовать замены проводки.

Вазы. В комиссионном магазине всегда можно найти различные варианты ваз - от простых стеклянных до изящных хрустальных и керамических.

Специализированная стеклянная посуда. Если вы любите принимать большие компании, а посуды постоянно не хватает, то отправляйтесь в комиссионный магазин.

Например, бокалы для шампанского или чаши для пунша похожи по форме и высоте, поэтом их коллекцию можно собрать в разных магазинах, и никто не сможет отличить их друг от друга.

Настольные игры. В секонд-хендах часто можно найти нераспакованные пазлы и игры за небольшую цену. Если игра уже открыта, уделите несколько минут, чтобы убедиться, что все детали на месте.

Предметы искусства. Хотя шансы найти давно потерянную картину Рембрандта в местном комиссионном магазине могут быть невелики, магазины подержанных товаров — отличные места для поиска новых для вас произведений искусства. В отличие от репродукций, которые производятся массово, оригинальные работы добавляют глубину, характер и ощущение истории вашему дому.

Будь то картина маслом, акварель или работа в смешанной технике, ищите подписи художника, качественное оформление и уникальную тематику, которая вам близка. Собирая произведения искусства со временем, вы создаете многослойный, тщательно подобранный образ, который невозможно воспроизвести с помощью покупного декора.

К слову, в одном из секонд-хендов женщина купила масляную картину, которая внешне напоминала произведение из музейной коллекции. Судя по габаритам полотна, качеству рамы и степени сохранности, эксперты оценивают потенциальную стоимость находки в диапазоне от 1200 до 2800 долларов.

Книги. На полках комиссионного магазина всегда можно найти множество материалов для чтения. Винтажные книги также можно использовать в качестве декора, для бумажных поделок и для оформления картин в рамы.

Цветочные горшки. Поиск подержанных цветочных горшков в местных магазинах подержанных товаров — это бюджетный способ создать красочный контейнерный сад.

Если вы нашли красивый горшок без дренажного отверстия, его легко сделать с помощью дрели.

Небольшая деревянная мебель. Украсьте небольшие пространства в вашем доме купленными на барахолке столами из дерева, многоярусными подставками для растений, табуретами или скамейкой с дополнительным местом для хранения.

Часто старые предметы мебели изготавливаются из редкой древесины старых лесов. В современном мире не только трудно достать такую древесину старых лесов, но и большая часть мебели изготавливается из многослойных материалов, которые не рассчитаны на долгий срок службы.

Органайзеры. Прежде чем обустраивать свой дом одинаковыми, ничем не примечательными контейнерами и корзинами из местного супермаркета, поищите в магазинах подержанных вещей уникальные подносы, банки и другие приспособления для хранения.

Графины из граненого стекла — еще одна находка из комиссионного магазина, которая позволяет хранить необходимые вещи в индивидуальном стиле — например, ополаскиватель для рта в ванной, заправку для салата на столе, оливковое масло на кухне. Это не только выглядит потрясающе, но и придаст пространству элегантности.

Ранее Главред писал, что один мужчина случайно приобрел ожерелье в благотворительном магазине за символическую сумму - всего 1,50 фунта стерлингов. Впоследствии он не скрывал своего удивления после того, как узнал его настоящую стоимость. Проверка показала, что он приобрел винтажное украшение Christian Dior.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

секонд-хенд
