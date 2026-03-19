Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

Заброшенная деревня Тайнхэм в британском Дорсете стала одним из самых необычных мест страны. В ней дома, улицы и церковь сохранились почти в том виде, в каком их оставили жители в 1943 году.
Тогда людям дали всего месяц, чтобы покинуть свои дома ради военных нужд, пообещав, что они смогут вернуться после окончания войны. Однако этого так и не произошло. Об этом пишет Mirror.
Почему деревню эвакуировали
Сегодня Тайнхэм называют "деревней-призраком", где все якобы застыло в прошлом. Расположенная на живописном Юрском побережье, она привлекает туристов своей атмосферой и трагической историей.
Посетители могут увидеть, как жили люди десятилетия назад, и прочувствовать судьбу целого сообщества, которое исчезло за считаные недели.
В разгар Второй мировой войны британское правительство реквизировало Тайнхэм и прилегающие земли для военных учений. Близость к полигону Лулворт сделала эту территорию стратегически важной. Жители согласились покинуть дома ради страны, веря, что это временно.
На двери местной церкви они оставили трогательное послание, просьбу бережно относиться к их домам и обещание однажды вернуться. Но даже после окончания войны территория осталась военным полигоном, и деревня навсегда опустела.
Жизнь, оставшаяся в прошлом
Сегодня Тайнхэм открыт для посетителей лишь в определенные периоды года. Когда доступ закрыт, ворота на въезде запираются с наступлением сумерек, словно напоминая, что это место по-прежнему принадлежит не только истории, но и военным.
Сохранившиеся дома, школа и церковь позволяют буквально заглянуть в прошлое. Информационные таблички рассказывают о жизни местных жителей и их попытках вернуть свои дома. Многие отмечают, что это место может заставить ощутить, как любопытство, так и глубокую грусть.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
