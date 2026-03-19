Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

Жители Тайнхэма оставили дома в 1943 году с надеждой вернуться, но деревня навсегда осталась пустой и превратилась в живое напоминание о войне.

Заброшенная деревня Тайнхэм в Великобритании / Коллаж Главред, фото: TynehamVillage

Вы узнаете:

Почему жители покинули деревню всего за месяц

Что осталось нетронутым спустя десятилетия

Почему людям так и не позволили вернуться домой

Заброшенная деревня Тайнхэм в британском Дорсете стала одним из самых необычных мест страны. В ней дома, улицы и церковь сохранились почти в том виде, в каком их оставили жители в 1943 году.

Тогда людям дали всего месяц, чтобы покинуть свои дома ради военных нужд, пообещав, что они смогут вернуться после окончания войны. Однако этого так и не произошло. Об этом пишет Mirror.

Почему деревню эвакуировали

Сегодня Тайнхэм называют "деревней-призраком", где все якобы застыло в прошлом. Расположенная на живописном Юрском побережье, она привлекает туристов своей атмосферой и трагической историей.

Посетители могут увидеть, как жили люди десятилетия назад, и прочувствовать судьбу целого сообщества, которое исчезло за считаные недели.

В разгар Второй мировой войны британское правительство реквизировало Тайнхэм и прилегающие земли для военных учений. Близость к полигону Лулворт сделала эту территорию стратегически важной. Жители согласились покинуть дома ради страны, веря, что это временно.

В разгар Второй мировой войны британское правительство реквизировало Тайнхэм / Фото: Wikipedia

На двери местной церкви они оставили трогательное послание, просьбу бережно относиться к их домам и обещание однажды вернуться. Но даже после окончания войны территория осталась военным полигоном, и деревня навсегда опустела.

Жизнь, оставшаяся в прошлом

Сегодня Тайнхэм открыт для посетителей лишь в определенные периоды года. Когда доступ закрыт, ворота на въезде запираются с наступлением сумерек, словно напоминая, что это место по-прежнему принадлежит не только истории, но и военным.

Тайнхэм открыт для посетителей лишь в определенные периоды года / Фото: Wikipedia

Сохранившиеся дома, школа и церковь позволяют буквально заглянуть в прошлое. Информационные таблички рассказывают о жизни местных жителей и их попытках вернуть свои дома. Многие отмечают, что это место может заставить ощутить, как любопытство, так и глубокую грусть.

