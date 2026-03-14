Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все поняли

Старое бунгало 1960-х годов казалось неудачной покупкой, но спустя годы ремонта оно полностью изменилось и превратилось в уютный дом.

Женщина купила старый дом, напугав друзей

Жительница Англии более десяти лет назад купила старое бунгало 1960-х годов, которое, по ее словам, выглядело "уродливым и устаревшим". Тогда друзья всерьез переживали за ее решение и даже опасались, что она совершила большую ошибку.

Спустя годы долгого ремонта и постепенных изменений дом преобразился настолько, что теперь многие понимают, почему она увидела в нем потенциал. Историю своего дома женщина показала в виде слайд-шоу с фотографиями "до" и "после" ремонта в одном из видео в TikTok.

На снимках видно, как обычное старое бунгало постепенно превращалось в уютный дом в американском стиле с верандой и садом. По словам британки, в момент покупки друзья были уверены, что она поступила импульсивно и вскоре пожалеет о выборе.

Дом, который случайно изменил планы

Женщина рассказала, что вовсе не собиралась переезжать, когда впервые заметила объявление о продаже дома в витрине агентства недвижимости. Любопытство заставило ее посмотреть бунгало и именно тогда она почувствовала, что в этом месте есть потенциал.

Хотя само здание выглядело довольно обычным и устаревшим, британку привлекла форма крыши. Она напомнила ей дома на восточном побережье США, которые она видела во время путешествий. Тогда и появилась идея превратить обычное английское бунгало в дом, вдохновленный атмосферой американских пригородов.

Друзья переживали за ее решение

Позже женщина узнала, что ее друзья долгое время переживали из-за этой покупки. Некоторые даже представляли, что она будет жить там в одиночестве с десятками кошек. Чтобы убедиться, что с ней все в порядке, они регулярно навещали ее.

При этом сама хозяйка дома тогда ничего не знала о подобных опасениях. Вместо этого она постепенно начала создавать дом мечты, вдохновленный американскими фильмами и архитектурой Новой Англии.

Ремонт длился более десяти лет

Преображение оказалось долгим процессом. Проект растянулся примерно на 13 лет, поскольку супруги выполняли большую часть работ самостоятельно и часто использовали переработанные материалы.

Британка более 10 лет делала ремонт своими руками / Фото: tiktok.com/@thetaylormadehouse

Дом практически не менялся со времен постройки. Устаревшие ковры, старая проводка и старомодная отделка требовали полной переделки. Постепенно интерьер полностью обновили, объединив кухню и гостиную в открытое пространство, переоборудовав гараж в спальню и обустроив дополнительные комнаты на мансарде.

Снаружи фасад расширили, изменили вход и добавили большую веранду, которая стала главным элементом нового дизайна. Женщина призналась, что с детства мечтала о качелях, как в американских домах.

Ранее Главред писал о том, как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете. Простые изменения в интерьере могут сделать жилое пространство уютнее и увеличить его рыночную стоимость. Эксперт рассказала, с чего начать и на что обратить внимание.

Также сообщалось о том, что мужчина нашел тайный отсек под полом. Вместо того чтобы оставить его без дела, владелец дома решил превратить скрытую зону в полноценный складской этаж.

Вам может быть интересно:

