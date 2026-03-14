Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все поняли

Константин Пономарев
14 марта 2026, 17:39
Старое бунгало 1960-х годов казалось неудачной покупкой, но спустя годы ремонта оно полностью изменилось и превратилось в уютный дом.
Жительница Англии более десяти лет назад купила старое бунгало 1960-х годов, которое, по ее словам, выглядело "уродливым и устаревшим". Тогда друзья всерьез переживали за ее решение и даже опасались, что она совершила большую ошибку.

Спустя годы долгого ремонта и постепенных изменений дом преобразился настолько, что теперь многие понимают, почему она увидела в нем потенциал. Историю своего дома женщина показала в виде слайд-шоу с фотографиями "до" и "после" ремонта в одном из видео в TikTok.

На снимках видно, как обычное старое бунгало постепенно превращалось в уютный дом в американском стиле с верандой и садом. По словам британки, в момент покупки друзья были уверены, что она поступила импульсивно и вскоре пожалеет о выборе.

Дом, который случайно изменил планы

Женщина рассказала, что вовсе не собиралась переезжать, когда впервые заметила объявление о продаже дома в витрине агентства недвижимости. Любопытство заставило ее посмотреть бунгало и именно тогда она почувствовала, что в этом месте есть потенциал.

Хотя само здание выглядело довольно обычным и устаревшим, британку привлекла форма крыши. Она напомнила ей дома на восточном побережье США, которые она видела во время путешествий. Тогда и появилась идея превратить обычное английское бунгало в дом, вдохновленный атмосферой американских пригородов.

Друзья переживали за ее решение

Позже женщина узнала, что ее друзья долгое время переживали из-за этой покупки. Некоторые даже представляли, что она будет жить там в одиночестве с десятками кошек. Чтобы убедиться, что с ней все в порядке, они регулярно навещали ее.

При этом сама хозяйка дома тогда ничего не знала о подобных опасениях. Вместо этого она постепенно начала создавать дом мечты, вдохновленный американскими фильмами и архитектурой Новой Англии.

Ремонт длился более десяти лет

Преображение оказалось долгим процессом. Проект растянулся примерно на 13 лет, поскольку супруги выполняли большую часть работ самостоятельно и часто использовали переработанные материалы.

Британка более 10 лет делала ремонт своими руками / Фото: tiktok.com/@thetaylormadehouse

Дом практически не менялся со времен постройки. Устаревшие ковры, старая проводка и старомодная отделка требовали полной переделки. Постепенно интерьер полностью обновили, объединив кухню и гостиную в открытое пространство, переоборудовав гараж в спальню и обустроив дополнительные комнаты на мансарде.

Снаружи фасад расширили, изменили вход и добавили большую веранду, которая стала главным элементом нового дизайна. Женщина призналась, что с детства мечтала о качелях, как в американских домах.

Смотрите в видео о том, как менялся старый дом:

Ранее Главред писал о том, как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете. Простые изменения в интерьере могут сделать жилое пространство уютнее и увеличить его рыночную стоимость. Эксперт рассказала, с чего начать и на что обратить внимание.

Также сообщалось о том, что мужчина нашел тайный отсек под полом. Вместо того чтобы оставить его без дела, владелец дома решил превратить скрытую зону в полноценный складской этаж.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробности

Реклама

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ

Цены уже на 72% ниже, чем в прошлом году: в Украине дешевеет популярный овощ

Реклама
Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волкамиВидео

Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУРФото

Почему нельзя ехать на нейтралке: ошибка, ведущая к авариям

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Реклама
"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причинаВидео

Порт "Кавказ", аэродром "Майкоп" и НПЗ поражены: пожар в РФ виден из космосаВидео

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

Реклама
Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

Не трусость, а расчет: кого казаки не брали на войну

Басков окончательно потерял сына: что он сказал

"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций СШАмнение

В России скончался 28-летний популярный рэппер: причина смерти

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

