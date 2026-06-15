Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

Враг может нанести удар по Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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Россия может нанести удар по Украине ракетами "Кинжал" / Коллаж: Главред, фото: карта тревог, Минобороны РФ

Что известно:

РФ может ударить по Украине "Кинжалами"

Новая волна атаки может произойти на протяжении дня

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе новой волны ударов.

Враг может поднять в воздух самолеты МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

видео дня

"В случае угрозы — будет объявлена тревога по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

12:20 Мониторы сообщили о взлете самолета МиГ-31К. Он взлетел из аэродрома "Саваслейка" в РФ.

Атака на Украину 15 июня 2026 года — что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них — ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Аварийно-спасательные службы работают в около 50 локациях. В результате атаки врага повреждены линии электропередач. В северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксировано падение обломков и возникли пожары в пяти районах. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

Впоследствии стало известно, что оккупанты наносили удары из Крыма и Курска. За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет различных типов, что максимально затрудняло работу сил ПВО. Кроме столицы, армия РФ также атаковала Киевскую область, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлоград, Кропивницкий, Черкассы, Шостку, Чернигов, Николаевскую и Житомирскую области.

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