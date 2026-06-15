Штукатурка на стенах уходит в прошлое: появился новый недорогой фаворит

Старый кирпич и потрескавшаяся штукатурка всё чаще уступают место современным решениям, которые позволяют быстро преобразить стены без дорогостоящего ремонта.

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Новый тренд в наружной отделке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какие существуют способы быстрого и недорогого обновления наружных стен

Что такое фасадные панели с эффектом камня

Насколько прочные и практичные такие облицовочные материалы

Старая кирпичная кладка или потрескавшаяся штукатурка могут существенно испортить вид даже самого ухоженного сада или двора. Поэтому владельцы домов все чаще ищут способы быстро и относительно недорого обновить внешнее пространство без масштабных ремонтов и привлечения строительных бригад.

Одним из самых популярных решений становятся фасадные панели с эффектом камня, пишет kobieta.gazeta.pl. Они позволяют полностью изменить вид бетонных заборов или хозяйственных стен, которые обычно выглядят слишком просто и не гармонично в ухоженном ландшафте. Такая облицовка имитирует природный камень — базальт, сланец или другие текстуры — и благодаря этому придает пространству более элегантный и "дорогой" вид.

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Производители предлагают широкий выбор фактур и оттенков, поэтому панели можно подобрать под стиль дома и общий дизайн участка. Материал обычно изготавливается из смесей на основе природных компонентов, что обеспечивает как эстетичность, так и достаточную прочность для наружного использования.

Как устанавливаются панели

Важным преимуществом является простота монтажа. В большинстве случаев для установки не требуется специальное оборудование, а часть работ владельцы выполняют самостоятельно.

Процесс начинается с подготовки поверхности: ее очищают от пыли, грязи и хрупких элементов. После этого наносят специальный клей для наружных работ как на стену, так и на обратную сторону панелей, чтобы обеспечить надежное сцепление и долговечность покрытия.

Небольшие участки забора или стены часто можно облицевать за один выходной, хотя продолжительность работ зависит от площади и сложности конструкции.

Отдельное внимание уделяют обработке углов и стыков. Для этого используют специальные элементы, подобранные под основной узор. Именно детали определяют, насколько естественно будет выглядеть готовая поверхность и насколько целостным будет общий вид.

Завершающим этапом является защитная пропитка. Гидрофобные средства уменьшают проникновение влаги, защищают от грязи, мха и водорослей и помогают дольше сохранять эстетичный вид облицовки. В то же время эффективность такой защиты зависит от качества материала и регулярного ухода.

Смотрите видео о фасадных панелях:

Главред ранее сообщал о новом кухонном тренде с кухонным островом вместо стола. Владельцы малогабаритных квартир все чаще выбирают такие решения, чтобы совместить работу, приготовление пищи и отдых.

Также ранее сообщалось, что кухни без плитки упрощают уборку, ведь новые материалы, такие как пластиковые декоративные панели, меняют классические подходы к ремонту, позволяя быстро обновить интерьер без длительных усилий. Такой тренд действительно выгоден тем, кто стремится иметь современную и легкую в уходе кухню.

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