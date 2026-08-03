Большинство совершает ошибку: 5 приборов на кухне, которые нельзя подключать в удлинитель

Удлинитель значительно упрощает подключение техники, но использовать его для всех кухонных приборов не всегда безопасно.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-sovershaet-oshibku-5-priborov-na-kuhne-kotorye-nelzya-podklyuchat-v-udlinitel-10785428.html Ссылка скопирована

Какие приборы нельзя включать через удлинитель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Какие приборы нельзя подключать к удлинителю

Можно ли включать чайник в удлинитель

Сколько ватт выдерживает удлинитель

Удлинители кажутся универсальным решением для кухни, где всегда не хватает розеток. Но электрики подчеркивают: это лишь временный выход, который не подходит для мощной техники. Перегрузка сетевого фильтра может привести к короткому замыканию, плавлению корпуса или даже пожару.

Главред расскажет, какие приборы ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю.

видео дня

Микроволновая печь и духовка

Микроволновка потребляет около 1000 Вт, а современные настольные духовки - более 2500 Вт. Это значительно превышает безопасную нагрузку для удлинителя, пишет Daily Meal. Если одновременно подключить ещё несколько устройств, риск перегрева и возгорания возрастает в разы. Такую технику нужно подключать только к отдельной розетке с заземлением.

Холодильник

Холодильник потребляет в среднем 500 Вт, но его компрессор и вентиляторы постоянно запускаются и останавливаются. Такие циклы создают нестабильную нагрузку, которая быстро изнашивает сетевой фильтр. В результате удлинитель может выйти из строя, а сам холодильник - остаться без питания.

Аэрогриль

Несмотря на компактность, аэрогриль потребляет от 800 до 2000 Вт. При работе на максимальной мощности он создает серьезную нагрузку на сетевой фильтр. Если одновременно работают еще несколько приборов, удлинитель может не выдержать.

Блендер

Обычный блендер имеет мощность около 300 Вт, но для запуска двигателя требуется значительно больший ток - в несколько раз превышающий номинальный показатель. Особенно это касается профессиональных моделей, которые могут создавать критическую нагрузку на удлинитель. Поэтому даже этот небольшой прибор рекомендуем подключать напрямую.

Электрический чайник

Нагревательные приборы - главные "враги" удлинителей. Обычный чайник потребляет около 1500 Вт, а мощные модели - более 3000 Вт. Они работают на максимальном токе постоянно, пока вода не закипит. Для сетевого фильтра это чрезмерная нагрузка, которая может привести к плавлению корпуса.

Читайте также:

О сайте: Daily Meal Daily Meal - это сайт о еде и напитках, который появился в 2011 году. Со временем на сайте стали появляться различные рецепты, советы и секреты приготовления тех или иных блюд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред