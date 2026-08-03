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Жара в +40 станет обычным явлением: тревожный прогноз для Украины

Анна Ярославская
3 августа 2026, 09:21
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Периоды экстремальных температур будут более частыми и продолжительными, предупредил метеоролог.
Погода, жара
Жара до +40 будет возвращаться каждый год / Фото: УНИАН

Главное:

  • Жара перестанет быть аномалией для Украины
  • Такие периоды станут чаще и интенсивнее
  • Причина - глобальное потепление и изменение климата

В ближайшие дни Украину накроет африканская жара - столбики термометров поднимутся до +40 градусов. Метеорологи предупреждают, что украинцам следует привыкать к подобным температурам, поскольку такая температура воздуха уже не будет для Украины аномалией.

Как рассказал изданию Телеграф кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг, в будущем периоды жары будут учащаться и могут иметь более сильные проявления.

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"К сожалению, это наша новая реальность в ближайшее десятилетие. Она связана с глобальным потеплением и вызванным им изменением климата", - подчеркнул он.

По его словам, если ситуация останется неизменной, то, что наблюдается с 2010 года, будет повторяться ежегодно.

Лучшим сценарием метеоролог называет сохранение нынешней частоты, продолжительности и температурных показателей - при менее благоприятном развитии событий вырастут и сами значения температуры, и количество таких периодов.

Смотрите видео - Из-за жары потрескался асфальт на трассе Киев-Ковель:

Скриншот

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине в первой декаде августа станет самым жарким периодом этого лета. В ближайшие дни страну накроет сухая и горячая воздушная масса субтропического происхождения. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину пришла волна сильной жары, которая продлится всю неделю. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+36 градусов. Ослабление жары ожидается примерно с 8 августа.

Отметим, в 2026 году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете. Летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".

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О персоне: Виталий Шпиг

Виталий Михайлович Шпиг - это украинский ученый-климатолог и метеоролог, кандидат географических наук по специальности "Метеорология, климатология, агрометеорология", отмечается на сайте Национальной акадаемии наук Украины.

Возглавляет отдел физики атмосферы в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.

Занимается исследованиями атмосферных процессов, облачности, осадков, изменения климата и совершенствованием методов прогнозирования погоды. Его кандидатская диссертация была посвящена условиям формирования сильных и продолжительных осадков.

Является автором статей для Энциклопедия современной Украины по темам климата, микроклимата, максимальной и минимальной температуры, лета и других метеорологических понятий.

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