Удар по Белгороду: горит университет, где разрабатывали системы БПЛА

Этим летом учебное заведение набирало школьников на курсы разработки беспилотников.

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Пожар в БГТУ - вуз проектировал систему управления дронами на "Миландре" / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

В Белгороде горит университет после атаки в ночь на 3 августа

В вузе разрабатывали и тестировали беспилотники

Власти последствия удара не комментировали

Масштабный пожар возник в Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова после атаки в ночь на 3 августа - в этом заведении разрабатывали и тестировали беспилотники.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, последствия удара по вузу власти на данный момент не комментировали. В течение ночи местный оперативный штаб несколько раз предупреждал жителей об угрозе ударов беспилотников.

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Что разрабатывали в университете

Профиль заведения в дронопроизводстве подтверждают его же официальные материалы. Согласно данным Telegram-канала вуза, здесь проектировали автоматизированную систему управления беспилотниками на базе микропроцессора "Миландр".

Сам университет настаивал на гражданском характере этой разработки: заявленное назначение системы - мониторинг линий электропередач, теплотрасс и аэрофотосъемка.

БГТУ / Фото: t.me/astrapress

Отдельным направлением работы заведения стало профильное образование для несовершеннолетних. Летом 2026 года БГТУ объявил набор школьников на летние смены по курсу, посвященному беспилотным системам.

"На курсе "Цифровой инжиниринг БВС" дети погружаются в основы проектирования беспилотных систем", - сообщали в Telegram-канале БГТУ имени Шухова.

БГТУ / t.me/trueBSTU

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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