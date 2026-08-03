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"Черчилля в Европе нет": коалиция в поддержку Украины может остаться без лидера

Анна Ярославская
3 августа 2026, 07:06
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Европа рискует остаться "без руля" в самый критический момент, пишет The Telegraph.
Коалиция желающих
Уход Стармера и Макрона грозит кризисом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

О чем пишет Telegraph:

  • Почему коалиции желающих грозит распад
  • В ЕС не хватает "Черчилля"
  • Что Лондон просчитывает на случай победы Ле Пен

Коалиция желающих может лишиться руководящего ядра уже в следующем году: Кир Стармер покинул пост премьер-министра Британии, а Эммануэль Макрон покинет Елисейский дворец до апреля 2027 года после завершения второго срока. Британские чиновники уже прорабатывают сценарии для англо-французских отношений, включая будущее самой коалиции и обмен секретными разведданными, пишет The Telegraph.

Тандем Лондона и Парижа собрал более 30 стран для поддержки Украины и развертывания военных контингентов как гарантии прекращения огня. Две ядерные державы Европы также возглавляют планы разминирования Ормузского пролива. На проводах Стармера Макрон лично отметил его "историческую роль", а британский премьер стал первым действующим главой правительства Британии, получившим высшую французскую награду.

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Тревогу западных чиновников вызывает прежде всего вакуум после выборов во Франции, которые состоятся через девять месяцев. Фаворитом букмекеров считают Марин Ле Пен, которая обещала вывести страну из военного командования НАТО, отменить санкции против России и склонить Киев к мирному соглашению на условиях Москвы. Ее главный конкурент Жан-Люк Меланшон идет дальше и анонсирует полный выход из Альянса - в случае победы любого из них западный чиновник прогнозирует "большую проблему" для НАТО.

"Существуют опасения по поводу вакуума лидерства, который может оставить Европу без руля", - пишет The Telegraph.

Британия обещает преемственность курса

Смена власти в Лондоне произошла на фоне внутренних провалов: Стармер решил уйти из большой политики раньше, чем его могли отстранить депутаты от Лейбористской партии. Его преемник Эндрю Бернем имеет репутацию сильного управленца во внутренних делах, но почти не имеет опыта во внешней политике.

Новый премьер заверяет союзников в высоком уровне преемственности в вопросах Украины и НАТО, а первую личную встречу с иностранным лидером провел именно с Владимиром Зеленским - на военно-морской базе в Портсмуте на этой неделе.

Берлин называют слабым звеном

Наиболее очевидным кандидатом на место Макрона рядом с Британией выглядит канцлер Германии Фридрих Мерц, реализующий проект превращения бундесвера в крупнейшую армию Европы. Однако канцлер увяз во внутренних кризисах, руководит все более непокорной партией и сам сталкивается с вопросами о том, долго ли он удержится на посту.

Резкую оценку дал депутат Бундестага от ХДС, бывший полковник и член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер, который считает лидера собственной партии "не Черчиллем". По его мнению, две правящие партии поражены так называемой "московской связью" - часть их членов готова вернуться к ведению бизнеса с Россией после войны. Следствием этого депутат считает удержание критического оружия, в частности дальнобойных Taurus, и отказ задерживать суда теневого флота.

Еще один упрек Берлину - блокирование запрета на свободное перемещение российских дипломатов в Шенгенской зоне и отказ закрывать "Русский дом" в столице, который считают прикрытием для сети агентов.

"Эти действия - сигналы для Москвы, что вы делаете меньше, чем могли бы. Это не лидерство, так кто же тогда может вести Европу? Нам нужен Черчилль. У нас было несколько моментов для Черчилля, но Черчилля в Европе пока нет", - подчеркнул Кизеветтер.

Германия, в отличие от Британии, Франции и еще двенадцати стран, не согласилась отправить военных в будущую миротворческую миссию, что уже снижает вес Мерца в коалиции.

Аналогично ведут себя Варшава и Рим: Дональд Туск, контролирующий одну из сильнейших армий НАТО, отказался от участия в развертывании войск из-за близости к России, ограничившись ролью логистического хаба, а Джорджия Мелони предоставляет военную помощь, но не людей. Ни одного из этих политиков не рассматривают как преемника Макрона.

Кизеветтер видит лишь два пути разворота ситуации.

"Я считаю, что либо событие вроде 11 сентября изменит Европу, либо личная оценка некоторых политических лидеров в Европе, которые скажут: "Теперь настало мое время", - сказал он.

Если Европа не поддержит Украину или не сдержит своих обещаний Киеву, геополитические последствия могут быть серьезными. Будущие украинские правительства могут отвернуться от ненадежного Запада и обратиться к другим державам в регионе, резюмирует The Telegraph.

Как писал Главред, 7 июня Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате Е3 – Украина. Лидеры обсудили дипломатическую работу по окончании войны и достижению мира. Были согласованы пять главных условий мира.

В июле в Париже состоялось 15-е заседание "Коалиции желающих" с участием лидеров 37 стран, на котором был анонсирован запуск совместной антибаллистической программы "Фрей" и новая волна поставок вооружений для Украины. Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Украины договорились ускорить поставки систем противовоздушной обороны, выдать лицензии на производство ракет и подготовить очередной пакет санкций против России, несмотря на попытки Кремля затянуть войну массированными ударами баллистическими ракетами.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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