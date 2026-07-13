"Диагноз для РФ" и пакет из 5 шагов: что получит Украина после переговоров в Париже

В Париже объявили о запуске антибаллистической программы FREYA и предоставили Украине лицензии на ракеты.

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Заседание "Коалиции желающих" - что ждет Украину в ближайшее время / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

"Коалиция желающих" собрала лидеров 37 стран в Париже

Участники запустили антибаллистическую программу Фрея

Франция готова передать Украине первые самолеты Rafale в 2028–2029 годах

В Париже состоялось 15-е заседание "Коалиции желающих" с участием лидеров 37 стран, на котором был анонсирован запуск совместной антибаллистической программы "Фрей" и новая волна поставок вооружений для Украины. Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Украины договорились ускорить поставки систем противовоздушной обороны, выдать лицензии на производство ракет и подготовить очередной пакет санкций против России, несмотря на попытки Кремля затянуть войну массированными ударами баллистическими ракетами. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

Главред выяснил, какие решения приняла "Коалиция желающих" в Париже в отношении поддержки Украины.

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О чём заявил Макрон на заседании "Коалиции желающих" в Париже

Встречу возглавил президент Франции Эмманюэль Макрон, который открыл заседание перечнем договоренностей, достигнутых за 15 встреч Коалиции с февраля прошлого года. Французский лидер подчеркнул, что ситуация на фронте изменилась в пользу Киева, а Россия одновременно столкнулась с военными и экономическими трудностями, поэтому сейчас как раз тот момент, когда стоит усиливать давление ради переговоров.

"На саммите НАТО в Анкаре мы смогли поставить общий диагноз: время не на стороне России, и она не может рассчитывать на достижение своих целей. Теперь мы должны воплотить это решение в конкретные коллективные действия и заставить Кремль взять на себя ответственность и сесть за стол переговоров", - заявил Макрон.

Франция объявила о новых решениях в отношении ПВО, ракет и авиации

Одной из центральных тем переговоров стала необходимость существенного усиления украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Президент Франции признал, что именно российские баллистические ракеты остаются самой большой проблемой для украинской ПВО, и поэтому союзники решили сделать борьбу с этой угрозой одним из главных приоритетов.

Макрон сообщил, что страны согласовали конкретную "дорожную карту" реализации договоренностей, подписанных еще осенью прошлого года. Теперь они приступают к практической реализации. В частности, речь идет о дополнительных поставках средств ПВО, современных радаров, ракет, лицензировании производства вооружения, а также модернизации украинской боевой авиации.

"Мы подтвердили первые поставки в сфере противовоздушной обороны, модернизацию украинской авиации, передачу самолетов Rafale, которые должны начать выполнять задачи в украинском небе в 2028–2029 годах. Дополнительные радары, дополнительные ракеты, лицензии на производство - всё это укрепит обороноспособность Украины", - заявил французский лидер.

Истребитель Rafale / Инфографика: Главред

По словам Макрона, отдельно было принято решение о передаче лицензий на производство французских ракет Aster-30, крылатых ракет SCALP и других высокоточных средств поражения. Он пояснил, что развитие собственного производства позволит Украине значительно быстрее пополнять запасы необходимого вооружения и меньше зависеть от длительных процедур закупок за рубежом.

Президент Франции подчеркнул, что сегодня наиболее острой потребностью Украины остается именно противоракетная оборона. Именно поэтому страны договорились не только увеличить нынешние поставки вооружения, но и создать отдельный международный механизм развития современной системы борьбы с баллистическими ракетами.

"У Украины есть очень насущные потребности, особенно в сфере противоракетной обороны. Именно на этом мы сосредотачиваем основную часть наших нынешних усилий", - подчеркнул Макрон.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Создание антибаллистической коалиции FREYA: союзники запускают новый оборонный проект

Особое внимание в ходе саммита участники уделили развитию системы противоракетной обороны Украины. Эммануэль Макрон сообщил, что страны-партнеры договорились о создании новой интегрированной антибаллистической коалиции, к которой уже присоединились восемь государств. Ее главной задачей станет не только передача Украине необходимых систем защиты, но и формирование совместного европейского производства современных средств борьбы с баллистическими ракетами.

"Мы решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, к которой уже присоединились восемь стран. Она поможет очень конкретно укрепить украинскую противоракетную оборону, предоставляя Украине необходимые системы и открывая возможность нового производства по лицензиям", - заявил президент Франции.

Французский лидер пояснил, что союзники намерены объединить технологические возможности своих оборонных компаний для ускорения производства современных средств перехвата. Одним из ключевых элементов станет совместный проект FREYA, который должен объединить производителей из разных стран Европы. Его целью станет создание более доступной и массовой альтернативы нынешним дорогостоящим системам противоракетной обороны, спрос на которые стремительно вырос после начала российского вторжения.

FREYJA / Инфографика: Главред

"Мы также приняли решение предоставить лицензии на наши ракеты и сформировать общий пул экспертизы для разработки новых антибаллистических возможностей. Именно в этом направлении будет работать флагманский проект FREYA", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции отдельно приветствовал решение американской стороны о лицензировании производства отдельных компонентов для ракет Patriot, отметив, что такое решение позволит значительно увеличить общие возможности союзников по обеспечению Украины современными средствами защиты от баллистических атак. По его словам, сочетание американских и европейских технологий должно стать одним из важнейших факторов укрепления безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Гарантии безопасности после войны: три основные опоры будущей системы

Еще одним ключевым результатом саммита стало согласование дальнейших подходов к формированию международных гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий. Эммануэль Макрон сообщил, что союзники фактически завершают создание новой архитектуры безопасности, которая должна предотвратить повторную российскую агрессию.

По его словам, основой будущей системы станет декларация о гарантиях безопасности, которую страны уже начали наполнять конкретными обязательствами. Каждое государство определяет свой вклад, но все они будут работать в рамках единого механизма координации.

"Мы готовы согласовать наши позиции относительно гарантий безопасности, которые должны стать новым стержнем европейской системы безопасности. Мы уже создали совместную организацию для реализации этих гарантий", - заявил президент Франции.

Макрон пояснил, что будущая система будет состоять из трёх основных направлений. Первое предусматривает долгосрочную поддержку украинских Вооружённых сил, их перевооружение, обучение и обеспечение современными технологиями. Второй касается возможного развертывания многонациональных контингентов после прекращения огня, которые будут действовать на море, в воздухе и на суше для укрепления гарантий безопасности. Третий компонент предусматривает быстрое реагирование союзников в случае повторной агрессии со стороны России.

"Этот союз носит исключительно оборонительный характер. Его задача - не контролировать прекращение огня, а обеспечить гарантии того, что оно будет необратимым, и предотвратить новые акты агрессии", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции отдельно подчеркнул, что создание подобной системы не является подготовкой к эскалации или наступательным действиям. Напротив, ее главной целью станет сдерживание России и формирование таких условий, при которых новое нападение станет слишком рискованным и невыгодным для Кремля.

Европейские военные уже готовятся к предстоящей миссии

Макрон сообщил, что работа над практической реализацией гарантий безопасности уже ведётся. По его словам, ещё в начале года генеральные штабы государств-участников приступили к планированию возможных сценариев развёртывания международных сил после завершения боевых действий.

Французский президент отметил, что в ближайшие месяцы планируется проведение масштабных военных учений в странах, граничащих с Украиной. Именно во время этих маневров союзники будут отрабатывать механизмы взаимодействия, логистику, управление и быстрое развертывание многонациональных сил в случае необходимости.

"Наши генеральные штабы уже перешли к новому этапу планирования. В ближайшие месяцы состоятся учения в соседних с Украиной странах. Это демонстрирует, что у нас есть конкретный план и мы готовы действовать", - заявил Макрон.

В заключение своего выступления французский президент обратился к европейцам с призывом не воспринимать поддержку Украины как помощь исключительно другому государству. Он подчеркнул, что сегодня украинская армия защищает не только собственную независимость, но и будущую безопасность всего европейского континента.

"Те, кто думает, что эта война остановится на границах Украины или что можно найти компромисс с агрессором путем уступок, глубоко заблуждаются. То, что мы сегодня строим вместе с Украиной, мы строим также для безопасности всей Европы", - подытожил Эммануэль Макрон.

Численность вооруженных сил стран Европы, являющихся членами НАТО / Инфографика: Главред

Что рассказал Зеленский об антибаллистической программе FREYA

Одной из главных тем выступления Владимира Зеленского стало официальное объявление о запуске масштабной европейской антибаллистической программы FREYA. Президент пояснил, что речь идет не только о создании отдельной ракеты или новой системы противоракетной обороны, но и о формировании полноценного сотрудничества между правительствами, оборонной промышленностью и научными центрами разных стран.

По словам главы государства, новый проект должен стать ответом на главный вызов нынешнего этапа войны - массированные российские удары баллистическими ракетами, которые все чаще сочетаются с одновременными атаками беспилотников.

"Это антибаллистическая система и ракета FREYA, которая может стать одним из наших совместных самых весомых вкладов в защиту жизни, в укрепление Европы и в глобальную способность предотвращать конфликты", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что использование баллистических ракет фактически стало последней крупной ставкой Кремля в войне против Украины. По его словам, российское руководство на протяжении всех лет полномасштабного вторжения пыталось сломить украинское общество различными способами - массированными бомбардировками, атаками на критическую инфраструктуру, террором против гражданского населения и энергетическим шантажом. Однако именно баллистические удары сегодня стали одним из самых опасных инструментов давления.

В то же время Зеленский отметил, что украинские военные смогли сохранить стойкость на фронте, а нынешняя ситуация, по его оценке, является более благоприятной для Украины, чем в предыдущие годы полномасштабной войны. Именно поэтому сейчас появилось окно возможностей для усиления международного давления на Россию.

"Путин перепробовал много разных средств - давить, убивать, разрушать. И баллистика стала для него тем средством, с которым нам объективно очень непросто бороться. Но фронт не позволил ему сломить Украину, и сегодня наши позиции сильнее, чем когда-либо прежде", - подчеркнул глава государства.

Ракета FP-7.x / Инфографика: Главред

Украина ежедневно сталкивается с дефицитом ракет для Patriot

Зеленский подробно объяснил, почему именно борьба с баллистическими ракетами сегодня стала ключевым вопросом международной безопасности. Он обратил внимание, что аналогичные угрозы в последнее время проявились не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, где массированные удары баллистическими ракетами в очередной раз продемонстрировали разрушительный потенциал такого вооружения.

Президент отметил, что Украина уже несколько лет практически ежедневно вынуждена отражать подобные атаки, однако возможности существующих систем остаются ограниченными из-за нехватки ракет-перехватчиков.

"Буквально каждый день нам нужны новые ракеты для противоракетных систем. Тем не менее сейчас в Украине бывает так, что у нас нет ракет для сбивания баллистических ракет. Это факт. И это правда", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства пояснил, что в настоящее время в Европе существует лишь несколько эффективных вариантов борьбы с баллистическими угрозами. Прежде всего это американские комплексы Patriot, а также франко-итальянская система SAMP/T и немецкие комплексы IRIS-T. В то же время спрос на эти системы в мире значительно превышает производственные возможности.

IRIS-T / Инфографика: Главред

Президент напомнил, что Соединенные Штаты должны одновременно обеспечивать собственную оборону, поддерживать союзников в различных регионах мира и реагировать на вызовы на Ближнем Востоке. Именно поэтому Украина вместе с европейскими партнерами решила приступить к созданию собственной масштабной программы производства средств противоракетной обороны.

"С американскими системами сложности очевидны. Их производство увеличивается, но их все равно недостаточно. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая должна обеспечить массовое производство систем и ракет", - заявил глава государства.

Европа уже готовится к следующей зиме вместе с Украиной

Особое внимание участники переговоров уделили вопросам подготовки к новому осенне-зимнему периоду. Зеленский отметил, что Россия, вероятно, продолжит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, поэтому уже сейчас необходимо готовиться к возможным вызовам.

Президент сообщил, что союзники обсудили комплекс мер по защите энергетики, восстановлению поврежденных объектов и обеспечению стабильного перехода через предстоящую зиму.

"Нужно уже сейчас готовиться к зиме. Сегодня мы обсудили, что необходимо для подготовки нашей энергетики. Очень рассчитываем на поддержку партнеров", - заявил глава государства.

По его словам, все участники встречи подтвердили готовность помогать Украине в подготовке к новому отопительному сезону. Речь идет как о финансовой поддержке, так и о поставках необходимого оборудования, энергетического оборудования и систем защиты критической инфраструктуры.

В конце выступления Владимир Зеленский сообщил ещё одну важную новость. По его словам, участники договорились, что следующее заседание "Коалиции желающих" должно состояться уже на территории Украины.

Кир Стармер: Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров - ультиматумы Путина уже не работают

Премьер-министр Великобритании выразил убеждение, что за последние месяцы международная ситуация существенно изменилась не в пользу Кремля. По его мнению, российское руководство уже осознает, что навязать Украине свои условия силовым путем не удастся.

Стармер отметил, что все ультимативные требования Москвы относительно украинской государственности, территорий или будущего механизма обеспечения безопасности не могут быть приняты ни Украиной, ни ее международными партнерами. Именно поэтому единственным реалистичным путем завершения войны остается прекращение огня с последующими переговорами.

"Сегодня Путин хорошо знает, что все его требования, которые он выдвигает Украине, не сработают. Украина никогда не согласится на это", - подчеркнул британский премьер.

В то же время он подчеркнул, что любые мирные переговоры могут быть результативными лишь при наличии четких международных гарантий. Речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о создании механизмов, которые обеспечат долгосрочный мир, компенсацию нанесенного ущерба и недопущение новой агрессии.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы именно сейчас добиться прекращения огня. Только на такой прочной основе могут начаться переговоры по вопросам гарантий безопасности, репараций и обеспечения надежного мира для всех нас", - заявил Стармер.

Британский премьер подчеркнул, что союзники должны и в дальнейшем координировать свои действия между собой, не позволяя России использовать дипломатические паузы для перегруппировки сил или восстановления военного потенциала.

Великобритания не изменит курса в отношении поддержки Украины

В заключение выступления Кир Стармер отдельно коснулся вопроса политической преемственности британской политики в отношении Украины. Он отметил, что даже после завершения его пребывания в должности поддержка Киева останется одним из ключевых направлений внешней политики Лондона.

"Я знаю, что мой преемник будет продолжать эту политику. Он не отступит от поддержки Украины, потому что Украина стала нашим общим делом в нашей новой эпохе", - подчеркнул британский премьер.

Фридрих Мерц: Европа должна воспользоваться моментом, когда Россия теряет инициативу, а Украина укрепляет свои позиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что последние международные встречи - саммит G7, переговоры союзников и заседание НАТО - позволили сформировать единую трансатлантическую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины. По его словам, именно такая координация позволила перейти от отдельных решений к комплексной долгосрочной стратегии.

Канцлер обратил внимание на то, что военная обстановка последних месяцев демонстрирует постепенное изменение баланса сил. Силы обороны Украины, по его оценке, достигают все более ощутимых результатов, тогда как Россия не может продемонстрировать тех успехов, на которые рассчитывала в начале кампании.

"В последние месяцы Украина демонстрирует реальные успехи в военном плане. Наша поддержка также внесла свой вклад в эти результаты. В то же время Кремль не добился тех успехов, на которые он надеялся", - заявил Мерц.

Немецкий канцлер отметил, что внутри самой России всё больше людей начинают осознавать невозможность достижения первоначальных военных целей. Именно поэтому, по его мнению, международное сообщество должно использовать нынешний момент для дальнейшего дипломатического и экономического давления.

"Все больше граждан России видят, что эта война не позволит достичь тех целей, которые ставил перед собой Кремль. Именно этой ситуацией мы должны воспользоваться", - подчеркнул канцлер.

Он подтвердил, что Германия и впредь будет поддерживать Украину как военно, так и политически, одновременно усиливая санкционное давление на Москву.

"Мы будем продолжать помогать Украине. Мы усилим давление на Россию. Мы делаем это потому, что хотим как можно скорее положить конец этой войне", - заявил Мерц.

5 пунктов совместных действий - о чем договорились в Париже

Канцлер Мерц сообщил, что в ходе парижского саммита союзники согласовали пять ключевых направлений дальнейших совместных действий. Первым из них стал вопрос о прекращении боевых действий и будущем мирном урегулировании.

По словам Мерца, все государства-участники поддерживают как можно более скорейшее прекращение огня. Однако это возможно лишь при условии создания эффективной системы международных гарантий безопасности и сохранения сильной украинской армии.

"Мы полностью поддерживаем прекращение огня. Но оно должно стать основой для подлинного и устойчивого мира. Для этого нужны гарантии безопасности, международный контроль и сильная Украина", - подчеркнул он.

Канцлер отдельно подчеркнул, что ни одна страна, включая Россию, не имеет права диктовать будущую архитектуру безопасности Украины. Все решения относительно гарантий будут приниматься исключительно Киевом совместно с его союзниками.

"Гарантии безопасности будет определять не Москва. Их будут определять Украина и её партнёры. А Германия будет принимать собственные решения относительно своего вклада тогда, когда это будет необходимо", - заявил Мерц.

Второй пункт: союзники подтвердили рекордные объемы военной помощи

Вторым ключевым решением саммита канцлер назвал подтверждение масштабной долгосрочной поддержки Украины.

По словам Мерца, еще во время саммита НАТО союзники согласились сохранить нынешний уровень военной помощи не только в этом году, но и в дальнейшей перспективе. Речь идет о финансировании на уровне около 70 миллиардов евро ежегодно.

"Мы договорились, что в этом и следующем году продолжим поддерживать Украину на уровне примерно семидесяти миллиардов евро ежегодно. Это чрезвычайно важное решение", - заявил канцлер.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Третий пункт: Европа будет развивать собственную систему противоракетной обороны

Отдельный блок выступления Фридриха Мерца был посвящен развитию европейской оборонной промышленности.

Канцлер подчеркнул, что война в Украине продемонстрировала необходимость создания собственных современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Именно поэтому союзники поддержали развитие антибаллистической программы, запущенной во время саммита в Париже.

"Мы уделили особое внимание развитию оборонной промышленности. Мы работаем над европейской системой противовоздушной обороны и антибаллистическими возможностями. Это поможет Украине противостоять российской агрессии", - заявил Мерц.

Четвертый пункт: подготовка Украины к новой военной зиме

Фридрих Мерц сообщил, что союзники также уделили особое внимание подготовке Украины к предстоящему зимнему периоду.

Он подчеркнул, что Россия, вероятно, и в дальнейшем будет пытаться атаковать энергетическую инфраструктуру, поэтому уже сейчас необходимо обеспечить готовность украинской энергосистемы к новым вызовам.

"Мы также обсудили, как лучше всего подготовить Украину к новой зиме, если война продолжится. Необходимо восстанавливать энергетическую инфраструктуру, и Германия окажет всю необходимую помощь", - заявил канцлер.

Пятый пункт: Европа сохраняет единство и призывает Путина к переговорам

Подводя итоги саммита, Фридрих Мерц заявил, что главным выводом встречи стало полное единство всех участников в отношении необходимости продолжения поддержки Украины и достижения справедливого мира.

По его словам, союзники не стремятся к затягиванию войны, но и не согласятся на мир, который будет навязан силой или создаст предпосылки для новой агрессии.

"Наша встреча показала, что мы все смотрим в одном направлении. Мы хотим, чтобы война прекратилась. Мы хотим мира, именно такого мира, к которому стремится Украина", - подчеркнул канцлер.

Он подчеркнул, что Европа готова поддержать предстоящие мирные переговоры вместе с Соединенными Штатами, однако именно сейчас, по его убеждению, Кремль должен сделать свой выбор.

"Наш сигнал Москве очень прост: пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую войну против Украины. Мы и впредь будем усиливать давление на Россию и будем стоять рядом с Украиной ради свободы всей Европы", - подытожил Фридрих Мерц.

Дефицит ракет для Patriot - комментарий советника министра обороны

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в интервью "Главред", что не располагает достоверной информацией об имеющихся запасах, поскольку такими данными обладают только Воздушные силы ВСУ.

В то же время он отметил, что определенные выводы можно сделать на основе открытой статистики. В частности, если раньше украинская ПВО успешно перехватывала большинство баллистических ракет, а теперь количество сбитых целей существенно уменьшилось, это свидетельствует о наличии определенных проблем.

Бескрестнов также подчеркнул, что Россия имеет доступ к той же открытой информации, ведь Украина регулярно публикует данные о результатах работы противовоздушной обороны. По его мнению, это не является секретом, а распространяемая им информация не должна восприниматься как повод для паники. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему зависит от поставок ракет от международных партнеров.

По словам советника министра обороны, в настоящее время принимаются необходимые меры для обеспечения украинской ПВО достаточным количеством зенитных ракет.

"Но если в мире наблюдается дефицит из-за войны на Ближнем Востоке, а вся Европа ожидает возможной агрессии России против Европы, я понимаю, почему никто не хочет предоставлять нам эти ракеты. Тем более, если ракет физически нет, то их невозможно купить", - подытожил Бескрестнов.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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