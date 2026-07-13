"Российское руководство сошло с ума": Зеленский сделал заявление после ударов РФ

На фоне российских атак Зеленский анонсировал переговоры, которые должны ужесточить защиту Украины.

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Зеленский выступил с заявлением после ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, president.gov.ua

Главное из заявлений Зеленского:

Россия продолжает атаковать гражданские объекты

Украине необходимо больше ПВО и международной поддержки

В ближайшее время состоятся встречи и переговоры, которые усилит защиту Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные российские удары по Одессе, Запорожью и Харьковской области.

Глава государства заявил, что такие атаки в очередной раз доказывают необходимость усиления противовоздушной обороны и международного давления на РФ.

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"Сегодня россияне снова "победили" абсолютно гражданские объекты - обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу в Харьковской области. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой", - говорится в сообщении.

По словам президента, все в мире видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается заканчивать войну.

"Но давление на Россию должно сработать. Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины, новые проекты - такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA - все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время состоятся встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту", - добавил Зеленский.

Шахед / Инфографика: Главред

Россия изменила тактику обстрелов Украины - что известно

У РФ нет ракетных ресурсов для еженедельных массированных атак на Украину, однако она будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для оказания давления на гражданское население. Об этом в интервью Главреду заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Я думаю, что ресурс ракет у них всё же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Полагаю, динамика будет примерно такой же, как сейчас", - подчеркнул "Флеш".

По его словам, единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.

"Время от времени будут массированные залпы - например, по 20–30 баллистических ракет. Возможно, раз в месяц или раз в несколько недель", - отметил советник министра обороны.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Утром в понедельник, 13 июля, российская оккупационная армия атаковала Одессу ракетами и дронами. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о "прилете" по транспортной инфраструктуре.

"Главред" ранее писал, что в ночь на 13 июля россияне нанесли массированные удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки были повреждены многоквартирные дома, автомобили и одна из больниц города. Ранения получили 13 человек, в том числе 15-летний подросток.

Кроме того, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев баллистическим оружием. В результате ударов в нескольких районах столицы возникли пожары и повреждения нежилых зданий.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

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