РФ ударила по жилым домам в Запорожье и Одессе: есть раненые и "прилеты"

В Запорожье два человека получили ранения, повреждены многоэтажные дома, сообщил Иван Федоров.

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РФ ударила по жилым домам в Запорожье и Одессе / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА, Одесса-инфо

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РФ ударила беспилотниками по Запорожью, в результате есть пострадавшие

Враг атаковал дронами Одессу, есть попадание по многоэтажному жилому дому

Российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожской области вечером воскресенья, 12 июля, в результате чего пострадали два человека.

"Два человека получили ранения, повреждены многоэтажные дома – россияне атаковали Запорожье с помощью БПЛА", – сообщил глава ОВА Иван Федоров.

видео дня

Федоров отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Сети также опубликовали кадры последствий удара РФ по Запорожью.

Смотрите видео - последствия удара РФ по Запорожью:

/ Скриншот

Удар РФ по Одессе

Поздно вечером в воскресенье российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область, в результате чего произошли попадания в верхние этажи многоэтажного жилого дома и, соответственно, пожары, сообщил глава ОГА Олег Кипер.

"Враг атакует Одесскую область ударными БПЛА. По предварительной информации, в Одесском районе зафиксированы попадания в верхние этажи многоэтажного жилого дома", – написал он.

Он добавил, что другим вражеским БПЛА повреждена крыша строительного супермаркета. Возникли пожары, которые на данный момент уже ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется.

Добавим, что атака на Одесскую область продолжается.

/ Одесса-инфо

Зеленский высказался после масштабной атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает активно использовать баллистические ракеты, поскольку, по его мнению, не имеет иных инструментов для достижения своих целей.

Глава государства подчеркнул, что надежно защитить украинские города от подобных ударов можно лишь при наличии достаточного количества современных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Он также напомнил, что Киев уже продолжительное время обсуждает с Соединенными Штатами возможность получения лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Очень рассчитываем на положительный ответ президента США Дональда Трампа для защиты жизней", - подытожил глава государства.

/ Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки - сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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