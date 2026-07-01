Путин и Кадыров могут потерять власть до конца года: новые прогнозы с рынков США

На американских рынках резко изменились вероятности.

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Вероятно, статистику на рынках изменили инсайдеры / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/RKadyrov_95

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Ставки на отстранение Кадырова на рынках прогнозов превысили 50%

Объемы торгов на уход Путина от власти выросли в десятки раз

Потеря власти кремлевским диктатором Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым в последнее время более активно обсуждается экспертами.

Теперь на американских рынках прогнозов внезапно начали расти вероятности утраты Путиным и Кадыровым своих постов до конца 2026 года. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков.

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Рамзан Кадыров / Инфографика: Главред

Изменения на рынках прогнозов в отношении Путина / фото: t.me/lachentyt

30 июня ставки на главу Чечни мгновенно выросли до 59%, а на российского диктатора объемы торгов составили почти 12 миллионов долларов, что в десятки раз больше, чем раньше.

Изменения на рынках прогнозов в отношении Кадырова / фото: t.me/lachentyt

"На таких рынках часто торгуют инсайдеры, например, американский оперативник группы захвата во время подготовки к операции сам поставил на похищение Мадуро, когда узнал об этом. Также ранее сообщали о болезни почек у Кадырова", - отметил блогер.

Пост блогера об изменениях на рынках прогнозов / фото: скриншот

При каком условии Путина могут отстранить от власти

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, нынешние действия президента РФ всё больше напоминают поведение руководства нацистской Германии в завершающий период Второй мировой войны.

И диктатор понимает, какие последствия для него может иметь прекращение войны. Речь идет о ликвидации Путина или о его передаче под суд, который диктатор не переживет.

Отстранение от власти Путина и Кадырова - последние новости

Напомним, Главред писал, что одобрить отставку Кадырова может только Владимир Путин, но уход главы Чечни с поста без соответствующего преемника может поставить под угрозу стабильность режима российского диктатора.

Ранее сообщалось, что слухи о поиске преемника Владимира Путина и возможных заговорах внутри Кремля, которые всё чаще просачиваются в медиапространство, не имеют ничего общего с реальной подготовкой к смене власти в России.

Накануне стало известно, что основной внутренней угрозой для власти Владимира Путина сегодня становится сама чекистская система, которая ранее и обеспечила его приход к вершине.

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О персоне: Игорь Лаченков Игорь Лаченков - украинский инфлюенсер, блогер, автор Telegram-канала "Лачен пишет" о войне в Украине, волонтер, пишет Википедия. В 2022 году вошёл в рейтинг "30 до 30: лица будущего" от "Forbes Украина".

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