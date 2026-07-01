Путин и Кадыров могут потерять власть до конца года: новые прогнозы с рынков США

Главное:
- Ставки на отстранение Кадырова на рынках прогнозов превысили 50%
- Объемы торгов на уход Путина от власти выросли в десятки раз
Потеря власти кремлевским диктатором Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым в последнее время более активно обсуждается экспертами.
Теперь на американских рынках прогнозов внезапно начали расти вероятности утраты Путиным и Кадыровым своих постов до конца 2026 года. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков.
30 июня ставки на главу Чечни мгновенно выросли до 59%, а на российского диктатора объемы торгов составили почти 12 миллионов долларов, что в десятки раз больше, чем раньше.
"На таких рынках часто торгуют инсайдеры, например, американский оперативник группы захвата во время подготовки к операции сам поставил на похищение Мадуро, когда узнал об этом. Также ранее сообщали о болезни почек у Кадырова", - отметил блогер.
При каком условии Путина могут отстранить от власти
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, нынешние действия президента РФ всё больше напоминают поведение руководства нацистской Германии в завершающий период Второй мировой войны.
И диктатор понимает, какие последствия для него может иметь прекращение войны. Речь идет о ликвидации Путина или о его передаче под суд, который диктатор не переживет.
Отстранение от власти Путина и Кадырова - последние новости
Напомним, Главред писал, что одобрить отставку Кадырова может только Владимир Путин, но уход главы Чечни с поста без соответствующего преемника может поставить под угрозу стабильность режима российского диктатора.
Ранее сообщалось, что слухи о поиске преемника Владимира Путина и возможных заговорах внутри Кремля, которые всё чаще просачиваются в медиапространство, не имеют ничего общего с реальной подготовкой к смене власти в России.
Накануне стало известно, что основной внутренней угрозой для власти Владимира Путина сегодня становится сама чекистская система, которая ранее и обеспечила его приход к вершине.
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О персоне: Игорь Лаченков
Игорь Лаченков - украинский инфлюенсер, блогер, автор Telegram-канала "Лачен пишет" о войне в Украине, волонтер, пишет Википедия.
В 2022 году вошёл в рейтинг "30 до 30: лица будущего" от "Forbes Украина".
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