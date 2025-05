Отставка Кадырова: ISW сказали, почему такое решение представляет угрозу Путину

Ключевые тезисы:

Главарь Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что может покинуть свой пост и сделает это якобы по личному желанию. Одобрить его отставку может только российский диктатор Владимир Путин, но уход Кадырова с должности без соответствующего преемника может поставить под угрозу стабильность режима Путина. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что накануне Кадыров заявил, что он попросил "уволить" его с должности главы Чеченской Республики и надеется, что его просьба "будет поддержана".

Однако, спустя некоторое время военный преступник уточнил, что его заявление якобы неправильно поняли. Кадыров подчеркнул, что он "командный человек" и будет следовать приказам Путина, имея в виду, что он сохранит свой пост, если диктатор РФ так решит.

В ISW также отметили, что в начале 2025 года появилась информация, что отношения Кадырова с Путиным ухудшились в последние месяцы, поскольку диктатор был недоволен "частыми и несогласованными переговорами" главаря Чечни с монархиями в странах Ближнего Востока.

По мнению аналитиков, смерть Кадырова или его отставка с должности, если это произойдет во время или сразу после войны в Украине, могут оставить интересы Путина на Северном Кавказе без защиты, если Кремль не назначит соответствующего преемника.

Как сообщал Главред, 6 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть должность.

5 мая сообщалось, что состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе.

Кроме того, известно, что между чеченским главой Рамзаном Кадыровым и российским Кремлем возникли серьезные разногласия. В частности, в Москве недовольны тем, что Кадыров ведет переговоры с ближневосточными монархиями о гарантиях безопасности для своей семьи.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.