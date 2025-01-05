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"В ФСБ решат вопрос": чеченский полковник назвал условие ликвидации Кадырова

Алексей Тесля
5 января 2025, 18:14
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Владимир Путин дал Рамзану Кадырову полный карт-бланш в России, поэтому тот удерживает свою власть.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Рамзан Кадыров в безопасности пока нужен Владимиру Путину / соцсети, скрин

Важно:

  • Путин дал Кадырову полный карт-бланш в России
  • Многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина

Кадыровцы являются личной гвардией диктатора РФ Владимира Путина, которая помогает ему контролировать Чечню.

"Их связывают общие преступления: убийства политических оппонентов, правозащитников и журналистов", - заявил в интервью РБК-Украина главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия, полковник Абдул-Хаким Шишани.

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Он подчеркнул, что Путин дал Кадырову полный карт-бланш в России, поэтому тот удерживает свою власть.

"Пока есть Путин, есть Кадыров. Но как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет. Он не сможет договориться с новым лидером, особенно если это будет ставленник ФСБ. Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос", - добавил Шишани.

Как сообщал Главред, в Сети начали распространяться слухи о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова. Позже были сообщения, якобы он находится в медикаментозной коме.

СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Якобы планируется повторная операция по трансплантации.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.

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Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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