"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

Кратко:
- О чем сообщил судья Мастер Шеф
- Какую задачу он поставил сам себе
Шеф-повар, шоумен и блогер, звезда кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво объявил, что он поехал в харьковскую область, чтобы стать частью ВСУ, даже на короткое время.
Об этом шеф-повар сообщил на своей странице в Instagram. Он показал фото в военной форме, а также показал, как едет в сторону Харьковской области. "Это совсем другой мир. Без света. Без права ошибки. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение – это сосредоточенность, а каждый звук – сигнал. Я поехал, чтобы увидеть. И остался, чтобы убедиться", - сообщил испанский телеведущий.
По словам шеф-повара Хименеса, украинская армия – это не просто оборона. "Это технологии, холодная выдержка и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь своими глазами. Я пока не могу сказать всего", - заинтриговал он.
"Я стану частью армии, я стану частью Украины", - добавил он.
Эктор также показал, как он тренируется, учится стрелять и делает все, что делают защитники Украины.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что Эктор Хименес-Браво объявил, что его сердце вновь свободно. В социальных сетях кулинар отметил, что находится в поисках "файной украиночки".
Ранее стало известно о том, что знаменитого шеф-повара Эктора Хименеcа-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.
Вас также может заинтересовать:
- "Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой
- Эктор Хименес-Браво расстался с девушкой - шеф-повар в поиске новой любви
- Звезда "Мастер Шеф" рассказала о ссорах с Эктором Хименеcом Браво
Кто такой Эктор Хименес-Браво?
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред