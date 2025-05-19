"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

Эктор Хименес Браво отправился в Харьковскую область.

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Эктор Хименес Браво сообщил о важном решении / Коллаж Главред, фото Instagram/hectorjimenezbravo

Кратко:

О чем сообщил судья Мастер Шеф

Какую задачу он поставил сам себе

Шеф-повар, шоумен и блогер, звезда кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво объявил, что он поехал в харьковскую область, чтобы стать частью ВСУ, даже на короткое время.

Об этом шеф-повар сообщил на своей странице в Instagram. Он показал фото в военной форме, а также показал, как едет в сторону Харьковской области. "Это совсем другой мир. Без света. Без права ошибки. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение – это сосредоточенность, а каждый звук – сигнал. Я поехал, чтобы увидеть. И остался, чтобы убедиться", - сообщил испанский телеведущий.

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Эктор Хименес Браво отправился на фронт / Фото Instagram/ hectorjimenezbravo

По словам шеф-повара Хименеса, украинская армия – это не просто оборона. "Это технологии, холодная выдержка и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь своими глазами. Я пока не могу сказать всего", - заинтриговал он.

Эктор Хименес Браво отправился на фронт / Фото Instagram/ hectorjimenezbravo

"Я стану частью армии, я стану частью Украины", - добавил он.

Эктор также показал, как он тренируется, учится стрелять и делает все, что делают защитники Украины.

Эктор Хименес Браво отправился на фронт / Фото Instagram/ hectorjimenezbravo

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Ранее Главред рассказывал, что Эктор Хименес-Браво объявил, что его сердце вновь свободно. В социальных сетях кулинар отметил, что находится в поисках "файной украиночки".

Ранее стало известно о том, что знаменитого шеф-повара Эктора Хименеcа-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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