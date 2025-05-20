Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Видели все, знают единицы: что за странные круглые наросты вырастают на деревьях

Мария Николишин
20 мая 2025, 13:53
46
На деревьях можно увидеть редкий природный нарост, который выглядит как вздутие на стволе.
Видели все, знают единицы: что за странные круглые наросты вырастают на деревьях
Нарост на дереве / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему на деревьях есть наросты
  • Как они называются

Наверное, многие видели, что иногда на деревьях вырастают странные круглые наросты. Оказывается, они являются одним из самых ценных материалов для резьбы.

Главред решил разобраться, как наросты появляются на деревьях.

Как называется нарост на дереве

Автор канала Характерник на YouTube говорит, что эти наросты называется - кап. Он возникает из-за стресса, обледенения, повреждения или даже болезни.

"Вместо того, чтобы погибнуть, дерево концентрирует свои силы на восстановлении, создавая прочную, плотную древесину с уникальным узором", - подчеркнул он.

Что делают из деревянных наростов

По словам автора видео, один из примеров использования капа - это легендарная деревянная чаша коренных народов Скандинавии, которая изготавливалась вручную из куска капа.

"Каждый охотник или рыбак в Скандинавии имел собственную чашу из которой не просто пили воду, но и передавали по наследству. Хотя она родом из Скандинавии, традиции работы с капом имеют глубокие корни и в Украине. Наши мастера издавна изготавливали деревянные кружки, ложки и чаши из капа и обычного дерева", - отметил мужчина.

Почему на дереве появляется нарост - видео:

Читайте также:

Что известно о канале Характерник на YouTube?

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

деревья
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Серьезный удар по РФ: ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота и не только

Серьезный удар по РФ: ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота и не только

14:59Мир
Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

14:11Синоптик
"Не пропустите": украинцам назвали дату идеальной погоды

"Не пропустите": украинцам назвали дату идеальной погоды

12:52Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

Последние новости

15:01

Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев: кому обещают за это $1000

14:59

Серьезный удар по РФ: ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота и не только

14:37

Счета за топливо уменьшатся: как правильно пользоваться кондиционером в авто

14:26

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

14:11

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
13:53

Видели все, знают единицы: что за странные круглые наросты вырастают на деревьяхВидео

13:44

Некоторые украинцы должны доплатить за газ более 400 гривен: в чем причина

13:27

Прощание с Максимом Нелипой: почему не будет его семьи

12:58

"Стыдно стало за вас": Влад Яма попал в громкий скандал и разозлил поклонников

Реклама
12:52

"Не пропустите": украинцам назвали дату идеальной погоды

12:48

Гривна остается крепкой: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

12:35

Победа для Путина: Трамп бросил Украину - Financial Times

11:56

"Статус-кво не изменился": в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина

11:49

"Свобода к лицу": бывшая жена Комарова покинула Украину и назвала причину

11:32

Украинских водителей предупредили о наложении штрафов: кого будут наказывать

11:16

21 мая нельзя ссориться и ругаться: какой праздник и день ангела

11:14

"Дьявол кроется в деталях": у Путина оценили сроки заключения мира с Украиной

11:02

1450 гривен за килограмм: украинцы хватаются за головы от цен на ягоды

10:45

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

10:24

Чтобы не потерять деньги: эксперты ответили, в какой валюте хранить сбережения

Реклама
10:22

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

10:10

Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

09:55

Многие украинцы получат льготы на оплату ЖКУ этим летом - детали

09:29

4 знака зодиака, которые к концу мая достигнут ошеломительного успеха

09:29

Гороскоп на завтра 21 мая: Девам - приятные новости, Водолеям - деньги

09:27

В соцсетях появились фейковые аккаунты топ-персон Украины – ЦПД

09:25

Не знают даже местные - почему Донбасс раньше был "десятой провинцией Бельгии"Видео

09:16

Взорвалась прямо на сцене: участница Евровидения 2025 попала в опасность

09:12

Трамп сказал, что пока не будет вводить новые санкции против РФ и назвал причину

08:33

Надежды на санкции США против РФ стали более призрачными - The Times

08:32

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

"Лидеры ошеломлены": в FT узнали о реакции ЕС на детали разговора Трампа с Путиным

08:10

Ракетная неудача РФ: деградация или саботаж?мнение

08:02

Группа Ziferblat вернулась в Украину - как встречали на вокзале

07:24

Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

06:43

"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

06:10

Авиация против Shahed-136: почему не рассматривался вариант с AMX?мнение

05:41

Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

05:00

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

04:35

Почему нельзя говорить "давайте підемо": как правильно употреблять это выражениеВидео

Реклама
03:30

Волосы встают дыбом: разоблачен шокирующий эксперимент ученых СССР с шимпанзеВидео

02:13

Сколько должен стоить киловатт: Попенко сказал, убыточны ли тарифы на самом деле

01:46

Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

01:00

Шанс начать с чистого листа: какие знаки ждут большие перемены до конца мая

00:39

Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

19 мая, понедельник
23:54

Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 года для пенсии

23:41

После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

22:51

"Теперь нас трое": предательница Украины Мари Краймбрери родила ребенка

22:20

Вывода войск не будет: громкое заявление Зеленский после переговоров с Трампом

22:18

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять