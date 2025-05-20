Видели все, знают единицы: что за странные круглые наросты вырастают на деревьях

На деревьях можно увидеть редкий природный нарост, который выглядит как вздутие на стволе.

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Нарост на дереве / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему на деревьях есть наросты

Как они называются

Наверное, многие видели, что иногда на деревьях вырастают странные круглые наросты. Оказывается, они являются одним из самых ценных материалов для резьбы.

Главред решил разобраться, как наросты появляются на деревьях.

Как называется нарост на дереве

Автор канала Характерник на YouTube говорит, что эти наросты называется - кап. Он возникает из-за стресса, обледенения, повреждения или даже болезни.

"Вместо того, чтобы погибнуть, дерево концентрирует свои силы на восстановлении, создавая прочную, плотную древесину с уникальным узором", - подчеркнул он.

Что делают из деревянных наростов

По словам автора видео, один из примеров использования капа - это легендарная деревянная чаша коренных народов Скандинавии, которая изготавливалась вручную из куска капа.

"Каждый охотник или рыбак в Скандинавии имел собственную чашу из которой не просто пили воду, но и передавали по наследству. Хотя она родом из Скандинавии, традиции работы с капом имеют глубокие корни и в Украине. Наши мастера издавна изготавливали деревянные кружки, ложки и чаши из капа и обычного дерева", - отметил мужчина.

Почему на дереве появляется нарост - видео:

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Что известно о канале Характерник на YouTube? Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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