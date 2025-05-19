"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

Татьяна Овсиенко до сих пор страдает от этого.

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Татьяна Овсиенко - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

Вы узнате:

Татьяна Овсиенко дала новое интервью

О чем сожалеет предательница

Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, страдает из-за того, что не родила ребенка.

В интервью пропагандистским росСМИ Овсиенко отметила, что она не смогла родить, ведь имеет проблемы со здоровьем и переживает по этому поводу.

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"О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Ну что буду говорить? Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно", - сказала предательница.

Татьяна Овсиенко долгое время не выступала на концертах / фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

Но запроданка имеет утешение – приемный сын Игорь. Певица буквально спасла жизнь мальчику, которому врачи давали неутешительные прогнозы и сейчас с ним все хорошо.

Татьяна Овсиенко воспитывает приемного сына / фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

"Но мне открывает сердце мой Игорь. Ну не сложилось… Быть может, Боженька придумал и нарисовал меня другую, чтобы я шла по своей тропинке", — добавила Татьяна.

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Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

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Кто такая Татьяна Овсиенко? Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

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