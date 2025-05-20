'Мне запретили петь': у солиста группы Ziferblat обнаружили болезнь перед Евровидением

Перед выездом в Швейцарию ему подтвердили диагноз хронический ларингит - петь с таким диагнозом было запрещено.

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У солиста группы Ziferblat обнаружили болезнь перед Евровидением/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Кратко:

Солист группы Ziferblat, представлявший Украину на Евровидении, заболел перед конкурсом

Ему подтвердили диагноз хронический ларингит, с которым петь запрещено

Даниил Лещинский лечился в ускоренном темпе, чтобы попасть на конкурс

Солист группы Ziferblat, представлявший Украину на Евровидении-2025, Даниил Лещинский рассказал, что он серьезно заболел перед участием в международном конкурсе, и ему даже было запрещено петь.

После возвращения в Украину из Швейцарии, где проходил песенный конкурс, Даниил в публикации в Telegram рассказал, что у него был диагностирован хронический ларингит.

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"Итак, перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение тому, чего боялся больше всего - хронический ларингит", - поделился певец.

Он отметил, что ему из-за болезни вообще нельзя было петь. Чтобы попасть на конкурс, он проходил лечение в ускоренном режиме.

"Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пати, или вообще раньше) - пока неизвестно. Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами. Мои ягодицы еще надолго запомнят это", - отметил певец.

Украина на Евровидении/ Инфографика: Главред

Участие украинской группы Ziferblat на Евровидении - последние новости

Как сообщал Главред, победителем Евровидения 2025 стал певец JJ с песней "Wasted Love" - он покорил еврофанов необычным голосом с широким диапазоном. В песне говорится о личном опыте безответной любви певца.

Ziferblat попали в десятку лучших и заняли 9 место на Евровидении.

Ранее сообщалось, что прямо перед финалом Евровидения у солиста Ziferblat возникли проблемы с голосом.

Напомним, группа Ziferblat вернулась в Украину 19 мая - Главред рассказал, как участников группы встречали на вокзале. На вокзале был настоящий ажиотаж.

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