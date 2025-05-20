'Мне запретили петь': у солиста группы Ziferblat обнаружили болезнь перед Евровидением

Кратко:
- Солист группы Ziferblat, представлявший Украину на Евровидении, заболел перед конкурсом
- Ему подтвердили диагноз хронический ларингит, с которым петь запрещено
- Даниил Лещинский лечился в ускоренном темпе, чтобы попасть на конкурс
Солист группы Ziferblat, представлявший Украину на Евровидении-2025, Даниил Лещинский рассказал, что он серьезно заболел перед участием в международном конкурсе, и ему даже было запрещено петь.
После возвращения в Украину из Швейцарии, где проходил песенный конкурс, Даниил в публикации в Telegram рассказал, что у него был диагностирован хронический ларингит.
"Итак, перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение тому, чего боялся больше всего - хронический ларингит", - поделился певец.
Он отметил, что ему из-за болезни вообще нельзя было петь. Чтобы попасть на конкурс, он проходил лечение в ускоренном режиме.
"Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пати, или вообще раньше) - пока неизвестно. Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами. Мои ягодицы еще надолго запомнят это", - отметил певец.
Участие украинской группы Ziferblat на Евровидении - последние новости
Как сообщал Главред, победителем Евровидения 2025 стал певец JJ с песней "Wasted Love" - он покорил еврофанов необычным голосом с широким диапазоном. В песне говорится о личном опыте безответной любви певца.
Ziferblat попали в десятку лучших и заняли 9 место на Евровидении.
Ранее сообщалось, что прямо перед финалом Евровидения у солиста Ziferblat возникли проблемы с голосом.
Напомним, группа Ziferblat вернулась в Украину 19 мая - Главред рассказал, как участников группы встречали на вокзале. На вокзале был настоящий ажиотаж.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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