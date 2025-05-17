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Прямо перед финалом Евровидения: у солиста Ziferblat проблемы с голосом

Алена Кюпели
17 мая 2025, 18:00
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У солиста группы Ziferblat возникли проблемы с голосом за несколько часов до финала.
Группа Ziferblat резко ответили на вопрос журналиста
Группа Ziferblat сегодня представит Украину в финале Евровидения 2025 / Коллаж Главред, фото Instagram/ ziferblat_band

Кратко:

  • Что случилось с солистом группы Ziferblat
  • Сможет ли он представить Украину в финале Евровидения 2025

Гитарист группы Ziferblat, которая сегодня представляет Украину в финале международного песенного конкурса Евровидение 2025 Валентин Лещинский сообщил, что у солиста группы Даниила Лещинского возникли проблемы с голосом.

Об этом он рассказал в интервью Суспильному. "Даня – специфический человек, и мы его стараемся поддерживать, чтобы он был в нормальном состоянии. Для него интервью – это стресс, и у него действительно есть проблемы с голосом еще с первых репетиций. Мы его бережем, помогаем восстанавливаться. Но это не помешает ему. Вы же первый полуфинал видели!" – сообщили музыканты.

Ziferblat
Ziferblat / instagram.com/suspilne.eurovision

Коллеги солиста также сообщили, что Даниилу необходимо концентрироваться на выступлениях. "Желающих взять интервью очень много. Одно дело когда три-четыре интервью в день, но когда их 10 – ты говоришь и говоришь. Ему действительно нужно беречь голос для того, чтобы у него было больше сил, потому что выступление сейчас самое главное", - добавили они.

Они также отметили, что такие выступления - это огромная концентрация и нужно сделать множество движений. По их словам, выступления накануне главной телевизионной трансляции очень помогают, ведь потом они уже становятся рутиной.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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