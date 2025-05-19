"Теперь нас трое": предательница Украины Мари Краймбрери родила ребенка

Уже известен пол ребенка Мари Краймбрери.

https://glavred.info/starnews/teper-nas-troe-predatelnica-ukrainy-mari-kraymbreri-rodila-rebenka-10666133.html Ссылка скопирована

Мари Краймбрери - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мари Краймбрери

Кратко:

Мари Краймбрери родила ребенка

Что она сказала о новом статусе

Российская известная певица Мари Краймбрери, которая родом из Кривого Рога, но живет в РФ и поддерживает нападение страны-террориста на Украину, и ее муж Давид Манукян стали родителями.

Как стало известно из соцсетей предательницы, она родила девочку, но имя ее пока скрывает.

видео дня

"Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", — сообщили новоиспеченные родители.

Мари Краймбрери о рождении дочери / фото: скрин instagram.com, Мари Краймбрери

Напомним, блогер и певица вместе несколько лет, прошлым летом пара обручилась, а зимой они тайно поженились.

Мари Краймбрери с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Мари Краймбрери

Отметим, родители Мари до сих пор живут в Украине, но она продолжает выступать в России и проводит время с артистами-путинистами.

Мари Краймбрери с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Мари Краймбрери

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Мари Краймбрери? Мари Краймбрери - российская певица украинского происхождения. Переехав из Кривого Рога в Москву к парню, она стала преподавателем танцев. В это время начала писать песни. В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, Мари никак не прокомментировала войну, из-за чего ее критиковали за молчаливую поддержку путинского режима и замалчивание войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред