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"Теперь нас трое": предательница Украины Мари Краймбрери родила ребенка

Элина Чигис
19 мая 2025, 22:51
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Уже известен пол ребенка Мари Краймбрери.
Мари Краймбрери
Мари Краймбрери - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мари Краймбрери

Кратко:

  • Мари Краймбрери родила ребенка
  • Что она сказала о новом статусе

Российская известная певица Мари Краймбрери, которая родом из Кривого Рога, но живет в РФ и поддерживает нападение страны-террориста на Украину, и ее муж Давид Манукян стали родителями.

Как стало известно из соцсетей предательницы, она родила девочку, но имя ее пока скрывает.

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"Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", — сообщили новоиспеченные родители.

Мари Краймбрери о рождении дочери
Мари Краймбрери о рождении дочери / фото: скрин instagram.com, Мари Краймбрери

Напомним, блогер и певица вместе несколько лет, прошлым летом пара обручилась, а зимой они тайно поженились.

Мари Краймбрери с мужем и дочерью
Мари Краймбрери с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Мари Краймбрери

Отметим, родители Мари до сих пор живут в Украине, но она продолжает выступать в России и проводит время с артистами-путинистами.

Мари Краймбрери с мужем и дочерью
Мари Краймбрери с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Мари Краймбрери

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Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

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Кто такая Мари Краймбрери?

Мари Краймбрери - российская певица украинского происхождения. Переехав из Кривого Рога в Москву к парню, она стала преподавателем танцев. В это время начала писать песни. В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, Мари никак не прокомментировала войну, из-за чего ее критиковали за молчаливую поддержку путинского режима и замалчивание войны в Украине.

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