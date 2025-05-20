Взорвалась прямо на сцене: участница Евровидения 2025 попала в опасность

Артистке повезло, и она не пострадала.

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Эрика Викман - происшествие на Евровидении 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эрика Викман

Вы узнаете:

Выступление Эрики Викман чуть не сорвалось

Что случилось на сцене

Представительница Финляндии на Евровидении 2025 – певица Эрика Викман – во время гранд-финала-шоу попала в опасную ситуацию на сцене.

Как стало известно, во время исполнения своей песни "Ich komme", артистка поднялась на декорацию в форме большого микрофона, которая была прикреплена высоко над сценой. Планировалось, что из конструкции должны появляться спецэффекты, но случился сбой и все взорвалось раньше.

Все же Викман не пострадала, а обошлась испугом и с уверенностью продолжила выступление. Но зрители делились в Сети, что взрыв был значительным.

Смотрите видео, как Эрика Викман чуть не пострадала:

Выступление Эрики Викман / фото: скрин t.me/glavredinfo

В официальное видео и в прямую трансляцию этот момент не попал, поскольку режиссеры среагировали моментально, поэтому почти никто не подозревал о случившемся. Напомним, Эрика заняла на конкурсе 11 место.

Смотрите видео выступления Эрики Викман:

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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