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Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2025

Алена Кюпели
18 мая 2025, 01:47
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Jerry Heil объявила результаты, как голосовала Украина в финале Евровидения 2025.
Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025
Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025 / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

  • Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025
  • Кому Украина дала максимальный балл на Евровидении 2025

Сегодня, 17 мая в финале международного песенного конкурса Евровидение 2025, Украина также голосовала за конкурсантов. Как известно, общая оценка состоит из двух составляющих - профессионального жури и оценок телезрителей.

Из Киева в прямой эфир включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. Именно она объявила оценки жури.

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По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

Дальше баллы Украины распределились так:

  • Германия – 12 баллов
  • Великобритания – 10 баллов
  • Италия – 8 баллов
  • Швейцария – 7 баллов
  • Латвия – 6 баллов
  • Эстония – 5 баллов
  • Португалия – 4 балла
  • Люксембург – 3 балла
  • Израиль – 2 балла
  • Австрия – 1 балл
Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025
Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025 / Скриншот

Что касается зрительского голосования, то наивысший балл от зрителей получил Израиль.

В результате зрительского голосования Украина получила 158 баллов и вышла на 9-ое место.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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