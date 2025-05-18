Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2025

Jerry Heil объявила результаты, как голосовала Украина в финале Евровидения 2025.

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Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025 / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025

Кому Украина дала максимальный балл на Евровидении 2025

Сегодня, 17 мая в финале международного песенного конкурса Евровидение 2025, Украина также голосовала за конкурсантов. Как известно, общая оценка состоит из двух составляющих - профессионального жури и оценок телезрителей.

Из Киева в прямой эфир включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. Именно она объявила оценки жури.

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По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

Дальше баллы Украины распределились так:

Германия – 12 баллов

Великобритания – 10 баллов

Италия – 8 баллов

Швейцария – 7 баллов

Латвия – 6 баллов

Эстония – 5 баллов

Португалия – 4 балла

Люксембург – 3 балла

Израиль – 2 балла

Австрия – 1 балл

Как голосовала Украина в финале Евровидения 2025 / Скриншот

Что касается зрительского голосования, то наивысший балл от зрителей получил Израиль.

В результате зрительского голосования Украина получила 158 баллов и вышла на 9-ое место.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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