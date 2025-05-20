Трамп избрал Кушнера на эту должность через несколько недель после того, как победил на выборах президента США в ноябре прошлого года.

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Свата Трампа назначили послом США во Франции несмотря на судимости за тяжкие преступления/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, depositphotos.com/ua

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Сенат США назначил свата Трампа Чарльза Кушнера послом США во Франции

Трамп выбрал Кушнера на эту должность через несколько недель после своей победы на выборах президента

Кушнер ранее имел судимости за тяжкие преступления

Сенат США назначил послом Соединенных Штатов во Франции магната недвижимости и отца зятя президента Дональда Трампа Чарльза Кушнера.

Об этом сообщает Politico. Трамп выбрал Кушнера на эту должность через несколько недель после того, как победил на выборах президента США в ноябре прошлого года.

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Во время голосования в Сенате за назначение Кушнера на эту должность проголосовал 51 сенатор, против было 45 голосов.

От демократов только один сенатор проголосовал "за" - это был Кори Букер из штата Нью-Джерси. В то же время от республиканцев только один человек проголосовал "против" - сенатор от Аляски Лиза Мурковски.

Сенатор-демократ от штата Вашингтон Пэтти Мюррей отмечал, что Кушнер не является подходящим кандидатом на дипломатическую должность.

"Чарльз Кушнер был осужден за предоставление ложных заявлений Федеральной комиссии по вопросам внешних отношений и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и фальсификации свидетелей", - написал Мюррей в соцсети X перед голосованием.

Кушнер в 2005 году признал себя виновным, когда его обвиняли в том, что он способствовал подаче ложных налоговых деклараций, а также в мести свидетелям и предоставлении ложных заявлений Федеральной избирательной комиссии. За это он отбыл наказание в виде двух лет заключения.

В декабре 2020 года, непосредственно перед окончанием своего первого срока, Трамп помиловал Кушнера.

Стоит отметить, что Трамп ранее также нашел место в правительстве еще одному своему свату. Массад Булос, тесть Тиффани Трамп, младшей дочери президента, занимает должность старшего советника в администрации президента.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Напомним, ранее в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина. Позиция России, которая развязала агрессивную войну, не изменилась, считает Подоляк.

Также ранее сообщалось, что лидеры ЕС шокированы - СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным. Путин готовит собственный "мирный меморандум" и по требованию Трампа должен предоставить "что-то, с чем люди могут согласиться".

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