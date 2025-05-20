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Свата Трампа назначили послом США во Франции несмотря на судимости за тяжкие преступления

Алёна Воронина
20 мая 2025, 17:57
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Трамп избрал Кушнера на эту должность через несколько недель после того, как победил на выборах президента США в ноябре прошлого года.
Дональд Трамп, флаг Франции
Свата Трампа назначили послом США во Франции несмотря на судимости за тяжкие преступления/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, depositphotos.com/ua

Кратко:

  • Сенат США назначил свата Трампа Чарльза Кушнера послом США во Франции
  • Трамп выбрал Кушнера на эту должность через несколько недель после своей победы на выборах президента
  • Кушнер ранее имел судимости за тяжкие преступления

Сенат США назначил послом Соединенных Штатов во Франции магната недвижимости и отца зятя президента Дональда Трампа Чарльза Кушнера.

Об этом сообщает Politico. Трамп выбрал Кушнера на эту должность через несколько недель после того, как победил на выборах президента США в ноябре прошлого года.

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Во время голосования в Сенате за назначение Кушнера на эту должность проголосовал 51 сенатор, против было 45 голосов.

От демократов только один сенатор проголосовал "за" - это был Кори Букер из штата Нью-Джерси. В то же время от республиканцев только один человек проголосовал "против" - сенатор от Аляски Лиза Мурковски.

Сенатор-демократ от штата Вашингтон Пэтти Мюррей отмечал, что Кушнер не является подходящим кандидатом на дипломатическую должность.

"Чарльз Кушнер был осужден за предоставление ложных заявлений Федеральной комиссии по вопросам внешних отношений и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и фальсификации свидетелей", - написал Мюррей в соцсети X перед голосованием.

Кушнер в 2005 году признал себя виновным, когда его обвиняли в том, что он способствовал подаче ложных налоговых деклараций, а также в мести свидетелям и предоставлении ложных заявлений Федеральной избирательной комиссии. За это он отбыл наказание в виде двух лет заключения.

В декабре 2020 года, непосредственно перед окончанием своего первого срока, Трамп помиловал Кушнера.

Стоит отметить, что Трамп ранее также нашел место в правительстве еще одному своему свату. Массад Булос, тесть Тиффани Трамп, младшей дочери президента, занимает должность старшего советника в администрации президента.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Напомним, ранее в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина. Позиция России, которая развязала агрессивную войну, не изменилась, считает Подоляк.

Также ранее сообщалось, что лидеры ЕС шокированы - СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным. Путин готовит собственный "мирный меморандум" и по требованию Трампа должен предоставить "что-то, с чем люди могут согласиться".

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Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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