Свата Трампа назначили послом США во Франции несмотря на судимости за тяжкие преступления

Кратко:
- Сенат США назначил свата Трампа Чарльза Кушнера послом США во Франции
- Трамп выбрал Кушнера на эту должность через несколько недель после своей победы на выборах президента
- Кушнер ранее имел судимости за тяжкие преступления
Сенат США назначил послом Соединенных Штатов во Франции магната недвижимости и отца зятя президента Дональда Трампа Чарльза Кушнера.
Об этом сообщает Politico. Трамп выбрал Кушнера на эту должность через несколько недель после того, как победил на выборах президента США в ноябре прошлого года.
Во время голосования в Сенате за назначение Кушнера на эту должность проголосовал 51 сенатор, против было 45 голосов.
От демократов только один сенатор проголосовал "за" - это был Кори Букер из штата Нью-Джерси. В то же время от республиканцев только один человек проголосовал "против" - сенатор от Аляски Лиза Мурковски.
Сенатор-демократ от штата Вашингтон Пэтти Мюррей отмечал, что Кушнер не является подходящим кандидатом на дипломатическую должность.
"Чарльз Кушнер был осужден за предоставление ложных заявлений Федеральной комиссии по вопросам внешних отношений и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и фальсификации свидетелей", - написал Мюррей в соцсети X перед голосованием.
Кушнер в 2005 году признал себя виновным, когда его обвиняли в том, что он способствовал подаче ложных налоговых деклараций, а также в мести свидетелям и предоставлении ложных заявлений Федеральной избирательной комиссии. За это он отбыл наказание в виде двух лет заключения.
В декабре 2020 года, непосредственно перед окончанием своего первого срока, Трамп помиловал Кушнера.
Стоит отметить, что Трамп ранее также нашел место в правительстве еще одному своему свату. Массад Булос, тесть Тиффани Трамп, младшей дочери президента, занимает должность старшего советника в администрации президента.
Напомним, ранее в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина. Позиция России, которая развязала агрессивную войну, не изменилась, считает Подоляк.
Также ранее сообщалось, что лидеры ЕС шокированы - СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным. Путин готовит собственный "мирный меморандум" и по требованию Трампа должен предоставить "что-то, с чем люди могут согласиться".
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Что такое Politico?
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