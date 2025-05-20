В соцсетях появились фейковые аккаунты топ-персон Украины – ЦПД

У президента, первой леди и руководителя Офиса есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации.

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В соцсетях появились фейковые аккаунты топ-персон Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Мошенники создали псевдоаккаунты Зеленского, Ермака и Малюка

Фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж

В социальных сетях появились фейковые аккаунты президента Украины Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя ОП Андрея Ермака, главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"У президента, первой леди и руководителя Офиса есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синяя птичка), а деятельность главы СБУ освещается в официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении. видео дня

Центр противодействия дезинформации заверил, что все остальные каналы являются фейковыми.

"Отметим, что в некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их", - добавили в ЦПД.

Новости ЦПД - главное:

Сценарий распада Российской Федерации является достаточно реалистичным. РФ может "взорваться" парадом движений нацменьшинств. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Ранее Главред сообщал, в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки. Контролируемое разделение РФ произойдет при двух важных условиях.

Россия готовится к масштабной информационной войне против Украины и Европы, которая продлится с февраля до конца лета 2025 года. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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