В соцсетях появились фейковые аккаунты топ-персон Украины – ЦПД

Кратко:
- Мошенники создали псевдоаккаунты Зеленского, Ермака и Малюка
- Фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж
В социальных сетях появились фейковые аккаунты президента Украины Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя ОП Андрея Ермака, главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
"У президента, первой леди и руководителя Офиса есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синяя птичка), а деятельность главы СБУ освещается в официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.видео дня
Центр противодействия дезинформации заверил, что все остальные каналы являются фейковыми.
"Отметим, что в некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их", - добавили в ЦПД.
Новости ЦПД - главное:
Сценарий распада Российской Федерации является достаточно реалистичным. РФ может "взорваться" парадом движений нацменьшинств. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Ранее Главред сообщал, в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки. Контролируемое разделение РФ произойдет при двух важных условиях.
Россия готовится к масштабной информационной войне против Украины и Европы, которая продлится с февраля до конца лета 2025 года. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
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