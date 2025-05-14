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"Я увижу это все": в СНБО выдали реалистичный сценарий распада РФ

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2025, 23:27
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Представители нацменьшинств будут искать помощи в Азии, Китае и Европе.
'Я увижу это все': в СНБО выдали реалистичный сценарий распада РФ
В СНБО назвал сценарий распада РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что говорит Коваленко:

  • РФ может распасться на части
  • Представители нацменьшинств будут требовать независимости республик

Сценарий распада Российской Федерации является достаточно реалистичным. РФ может "взорваться" парадом движений нацменьшинств. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Представители этих нацменьшинств в дальнейшем будут бороться за независимость республик и искать союзников в Центральной Азии, Китае или даже в Европе. А ускорить этот процесс может руководство самой России.

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"Нарышкин, конечно, очень плохой руководитель СВР РФ. Потому что будущий развал России будет не из-за того, что "кто-то на Западе хочет "расчленить", как он говорит. А из-за таких Нарышкиных, Патрушевых, Шойгу, Герасимовых и Путиных, которые заложили экономическую и социальную мину под Россию... Это произойдет, как только Путин окончательно добьет войной силовой аппарат, обеспечивающий репрессивный контроль. Это годы, но с такими темпами, я могу еще увидеть это все", - отметил Коваленко.

Распад РФ - главные новости

Ранее Главред сообщал, в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки. Контролируемое разделение РФ произойдет при двух важных условиях.

Также ранее бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечал, что перемирие нужно прежде всего России. России прогнозируют коллапс - финансовый, энергетический, жилищно-коммунальный, который может свалиться на нее уже в середине 2025 года.

Напомним, Ягун отмечал, что Путина могут устранить одним из 3-х вариантов. С Путиным может повториться примерно такая же ситуация, как была со Сталиным, когда он в определённый момент решил провести чистку среди ближайшего окружения, считает генерал-майор СБУ.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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