"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

Что сказали в ЦПД:
- Кремль разворачивает масштабную информационную войну против Украины и Европы
- Спецслужбы РФ создают условия для "будущей аннексии" стран Балтии и снятия санкций
Россия готовится к масштабной информационной войне против Украины и Европы, которая продлится с февраля до конца лета 2025 года. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Как считает Коваленко, главным координатором этой кампании выступает первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.
"Российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. Главная задача - евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины, а также изменения нынешнего курса ЕС. Евроскептицизм как основа для разрушения единства в Европе, создание условий для поглощения и "будущей аннексии" Россией стран Балтии, а также снятия санкций с РФ", - рассказал Коваленко.
По его словам, в Украине основной целью российской информационной кампании станет усиление раскола в обществе, в частности между гражданскими и военными, а также провоцирование протестов через навязывание соответствующих нарративов. Для реализации этих задач задействованы российские спецслужбы - ФСБ, ГРУ и СВР РФ.
Как пояснил Коваленко, ФСБ контролирует внутреннее информационное пространство в России, ликвидирует любые проявления несогласия и создает так называемую "фейковую оппозицию" как в самой РФ, так и за ее пределами. Кроме того, глава ЦПД говорит, что эта структура занимается вербовкой исполнителей для диверсий на территории Украины.
ГРУ, по словам Коваленко, ответственное за информационно-психологические операции против Украины и Запада, организует и поддерживает пророссийские группы в Европе, разворачивает сети дезинформации через Telegram, X (Twitter), YouTube, TikTok, а также задействует блогеров и специализированные сайты. Кроме того, ГРУ участвует в вербовке агентов для диверсий в Украине.
Также Коваленко высказывает мнение, что Служба внешней разведки РФ под руководством Сергея Нарышкина использует дипломатические каналы, сотрудничает с зарубежными медиа и аналитическими центрами для распространения выгодных Кремлю "альтернативных" нарративов. Она также вербует политиков, фабрикует информацию о терактах, дискредитирует Украину и пытается создать иллюзию внутреннего распада государства.
"Куратор всего этого - Кириенко из администрации Путина. В течение февраля-весны-лета 2025 года будет активная информационная война. Что ж, держите голову холодной", - призвал Коваленко.
Что будет ждать Европу после переговоров РФ и США - детали
Как сообщал Главред, по данным Politico, Трамп и Путин объединились для уничтожения Европы. Как пишет издание, трансатлантический альянс разрушается, зато формируется союз между США и РФ. Кроме этого, Европа осознает, что больше не может полагаться на США.
Журналист Александр Сотник также высказывает мнение, что Трамп и Путин задумали разделение Европы. По его словам, пришло время вступить в войну на стороне Украины.
В свою очередь координатор ЕНП по вопросам EUDS Мика Аалтола также выразил мнение, что Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. В противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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