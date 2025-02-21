"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

Российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы, пишут в ЦПД.

https://glavred.info/world/kreml-razvorachivaet-masshtabnuyu-voynu-cpd-raskryl-opasnye-scenarii-10641389.html Ссылка скопирована

Россия хочет расколоть ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказали в ЦПД:

Кремль разворачивает масштабную информационную войну против Украины и Европы

Спецслужбы РФ создают условия для "будущей аннексии" стран Балтии и снятия санкций

Россия готовится к масштабной информационной войне против Украины и Европы, которая продлится с февраля до конца лета 2025 года. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Как считает Коваленко, главным координатором этой кампании выступает первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

видео дня

"Российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. Главная задача - евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины, а также изменения нынешнего курса ЕС. Евроскептицизм как основа для разрушения единства в Европе, создание условий для поглощения и "будущей аннексии" Россией стран Балтии, а также снятия санкций с РФ", - рассказал Коваленко.

По его словам, в Украине основной целью российской информационной кампании станет усиление раскола в обществе, в частности между гражданскими и военными, а также провоцирование протестов через навязывание соответствующих нарративов. Для реализации этих задач задействованы российские спецслужбы - ФСБ, ГРУ и СВР РФ.

Как пояснил Коваленко, ФСБ контролирует внутреннее информационное пространство в России, ликвидирует любые проявления несогласия и создает так называемую "фейковую оппозицию" как в самой РФ, так и за ее пределами. Кроме того, глава ЦПД говорит, что эта структура занимается вербовкой исполнителей для диверсий на территории Украины.

ГРУ, по словам Коваленко, ответственное за информационно-психологические операции против Украины и Запада, организует и поддерживает пророссийские группы в Европе, разворачивает сети дезинформации через Telegram, X (Twitter), YouTube, TikTok, а также задействует блогеров и специализированные сайты. Кроме того, ГРУ участвует в вербовке агентов для диверсий в Украине.

Также Коваленко высказывает мнение, что Служба внешней разведки РФ под руководством Сергея Нарышкина использует дипломатические каналы, сотрудничает с зарубежными медиа и аналитическими центрами для распространения выгодных Кремлю "альтернативных" нарративов. Она также вербует политиков, фабрикует информацию о терактах, дискредитирует Украину и пытается создать иллюзию внутреннего распада государства.

"Куратор всего этого - Кириенко из администрации Путина. В течение февраля-весны-лета 2025 года будет активная информационная война. Что ж, держите голову холодной", - призвал Коваленко.

Что будет ждать Европу после переговоров РФ и США - детали

Как сообщал Главред, по данным Politico, Трамп и Путин объединились для уничтожения Европы. Как пишет издание, трансатлантический альянс разрушается, зато формируется союз между США и РФ. Кроме этого, Европа осознает, что больше не может полагаться на США.

Журналист Александр Сотник также высказывает мнение, что Трамп и Путин задумали разделение Европы. По его словам, пришло время вступить в войну на стороне Украины.

В свою очередь координатор ЕНП по вопросам EUDS Мика Аалтола также выразил мнение, что Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. В противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.

Больше международных новостей:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред