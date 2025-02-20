Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост

Россия переводит США в роль союзника, пришло время Европе вступить в войну на стороне Украины, отметил Александр Сотник.

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Путин и Трамп могут додавить Украину уже в 2025 году, тогда война в Европе будет неизбежна – Сотник / Коллаж: Главред

Российская операция "Киев за три дня" длится уже третий год. 24 февраля – третья годовщина начала полномасштабной войны России против Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины не три года, а 11 лет упрямо и методично перемалывают "вторую армию мира", причем в последнее время не только на своей земле, но и на территории России.

О том, на сколько еще может затянуться война в Украине, что задумали Трамп и Путин, а также почему Европе пора вступить в войну на стороне Украины, Главред поговорил с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником.

Как вы думаете, если бы Путину накануне 24 февраля 2022 года рассказали, каких результатов Россия добьется за три года полномасштабной войны – что ей понадобится подмога солдат из Северной Кореи, что Украина возьмет под контроль часть территории Российской Федерации, что российское минобороны будет подкидывать российскому войску не современную технику, а ослов, что представитель Трампа в Мюнхене будет говорить не о демилитаризации Украины, а заикнется о необходимости сокращения российской армии, вторжение бы состоялось все равно?

Если бы Путину кто-нибудь сказал такое, он бы казнил этого человека. Все его окружение твердило и твердит по сей день: "Мы обязательно победим. Не сегодня, так завтра. Все обязательно получится. А ваш бессмертный гений будет запечатлен на века".

Так что сказавший подобное был бы просто отстранен от должности, замучен и умерщвлен.

Тогда, выходит, война была неизбежна.

Конечно, абсолютно неизбежна.

Война с Россией была неизбежна, считает Александр Сотник / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Перед тем, как мы поговорим о прогнозах и попытаемся очертить возможные сценарии дальнейшего развития событий этой войны, я бы хотела поинтересоваться вашей оценкой текущей ситуации. С каким положением дел и в каком состоянии, на ваш взгляд, Россия и Украина входят в четвертый год полномасштабной войны? Каковы на данный момент сильные и слабые стороны России и Украины?

Россия входит в четвертый год полномасштабной войны в состоянии глубокой эйфории, потому что сейчас все ра**истское сообщество заточено на Трампа. Хоть в Кремле уже так громко и не открывают шампанское, как в 2016 году – усвоили урок.

У России очень много слабых мест. Но от Трампа она может получить главное – снятие санкций, хотя бы частичное. Это основное, что сейчас волнует российских переговорщиков и лично Путина, потому что снятие санкций вдохнет жизнь в ра**истскую машину, и Россия получит второй шанс на то, чтобы ползучим образом захватить Украину.

Путин не отказался от своего замысла захватить Украину полностью. Все заявления о том, что Зеленский нелегитимен, обусловлены тем, что Путину нужны выборы в Украине, чтобы засунуть во власть в Украине своего человек.

У меня к Зеленскому масса претензий, но в данном случае Путин и Трамп ненавидят Зеленского и хотят его сместить. Любым способом: через покушение, через выборы. Главное – убрать Зеленского. Путин считает, что под сурдинку он сможет протащить своего человека, второго Януковича или Медведчука. В таком случае ему не надо будет проливать кровь даже его зоновских орков, потому что Украина сама отдастся.

В общем, сейчас маньяк затаился за дверью и ждет – откроет Украина сама, или придется воспользоваться отмычкой, то есть Трампом, и войти в эту дверь.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал, как РФ превращает США в союзника, и что дальше будет с войной в Украине:

Но ведь Трамп принимает решения в США не единолично. Неужели Россия думает, что все санкции будут сняты просто по указанию Трампа?

Трамп и его ближайшее окружение (Илон Маск и другие) буквально выламывают американское государство: ломают государственные институции в США, распускают старых и набирают "своих" сотрудников ЦРУ, ФБР и т.д., например, Тулси Габбард, глава Национальной разведки США, Пит Хегсет, глава Пентагона, и другие.

Многие эксперты отмечали, что на Мюнхенской конференции члены американской делегации зажато себя чувствовали, не в своей тарелке, а конгрессмены-республиканцы говорили со страхом в глазах – это все потому, что они боятся Дональда Трампа, и им есть чего бояться. В США произошел государственный переворот, и он продолжается.

Так что, к большому сожалению, сейчас Трамп в США очень силен и свалить его не так-то просто.

Если надежды России не оправдаются, и Трамп подведет, то с чем сейчас у России и российской армии явные проблемы? Как и чем Россия будет воевать дальше, если этот фактор Трампа не сработает и не поможет России?

Путин уже потребовал убрать американские войска с территории стран Балтии. Это говорит о том, что Путин планирует забрать не только Украину, но и страны Балтии.

Сейчас Путина окружают те же самые люди, что и в 2022 году, перед началом полномасштабной войны, даже бо́льшие лизоблюды, чем тогда. Тогда еще была какая-то тайная фронда, которая обозначилась позже, например, Пригожин, а сейчас таких нет. Сейчас Путина окружает абсолютно однородная масса, которая говорит ему: "Вы – великий, у вас все получится. Ваше плешивое величество, вы – гений! У вас получится, вы заберете Украину. А еще – страны Балтии. Мы натянем Европу на швабру!".

Мюнхенская конференция показала, что настал трансатлантический разлад – между США и Европой пролегла пропасть, которая стала расширяться.

И здесь у меня один вопрос к европейским партнерам Украины. Вы – Европа, вас 500 миллионов, неужели вы позволите восстановить то советское влияние на европейские страны, которое так хочет получить Путин? Неужели вы отдадите Украину? Неужели отдадите страны Балтии и утретесь? Ведь потом под знаменами "подгебневанных" господ Фицо, Джорджеску и прочих "орбанов" снова произойдет раздел Европы, как пирога.

Рашистский идеолог Дугин сказал, что сейчас в мире всего четыре цивилизации, которые могут создавать свои орбиты влияния: США, Россия, Китай и Индия. А остальным, говорит, подтягиваться надо. Европу он не назвал потому, что ее решили поделить. Чтобы все стало так, как было при Советском Союзе, когда страны Восточной Европы (Варшавского договора) были "красной Европой".

Неужели Европа это допустит?

Путин планирует забрать не только Украину, но и страны Балтии, считает Сотник / Фто: kremlin.ru

На ваш взгляд, Европа проснулась после "шоковой терапии" Трампа и его команды, в частности, после заявлений в Мюнхене? Как дальше Европа будет себя вести, что будет делать для собственной обороны, что – для Украины? Ведь теперь в случае чего она останется один на один с угрозой российской агрессии, и, по сути, у нее будет единственная опора – украинская армия.

В этом вопросе меня очень напрягает, что европейские страны говорят о том, что нужно дождаться прекращения боевых действий и лишь после этого вводить свои миротворческие войска в Украину. Но так не будет.

Европу поставят в такое положение, когда будет либо по-путински, либо никак. Так что ей надо будет принимать решение, о котором сейчас даже думать не хочется.

Решение здесь может быть следующее, оно непопулярно в Европе, и европейцы хотят его избежать, но другого я не вижу.

Европейским странам нужно собрать несколько военизированных корпусов: балтийский, польский, немецкий, французский, британский, чехословацкий, румынский и т.д. И вступить в войну на территории Украины. Естественно, на стороне Украины. Им не нужно заходить в Курскую область – это дело ВСУ. Им нужно помогать освобождать территорию Украины: Крым, Донбасс, оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Им нужно включаться в войну в воздухе, закрывать небо Украины. Не бомбить территорию России, а заниматься именно освобождением территории Украины и возвращением ее к границам 1991 года.

Сейчас говорят, что это невозможно, что Украина не сможет отвоевать эти территории. Украина действительно не сможет этого сделать сама, у нее нет сил. Украина обескровлена. Но нужно понимать, что и Рашка тоже обескровлена, поэтому она и ползает перед Трампом.

Путин требует от Трампа снять санкции. А Трамп говорит: "Да я не могу так быстро. Все же поймут, кто я такой. Я же должен немножко повилять". Как говорят трамписты, стиль у Трампа такой внезапный, непредсказуемый, ему свойственно внезапно менять позицию. Простите мне такую сентенцию, но мне это напоминает следующее: в нашем борделе есть такая девочка, которая так внезапно меняет позиции, аж вся клиентура в шоке. Вот сейчас примерно такие же игры.

Путин требует от Трампа снятия санкций с России, отметил Сотник / Фото: kremlin.ru

Европе сейчас необходимо принять серьезное решение, в противном случае она позволит Путину вернуть влияние на Европу, забрать под свое крыло Польшу, заставить Финляндию выйти из НАТО.

Путин вообще считает, что сможет расколоть и уничтожить НАТО, а также развалить Евросоюз. И ведь он может это сделать! Это ползучая история. Путин привык играть в долгую, и у него получается.

Так что, если сейчас Европа не пойдет на то, о чем я сказал выше, то ползучим образом Путин с Трампом могут дожать Украину. И если так случится, Путин пойдет дальше. И вот тогда Европа встанет перед дилеммой: либо начать воевать с Россией, либо утереться и отползти к границам 1988 года.

Вы говорите, что Путин давит на Трампа с тем, чтобы он как можно скорее снял санкции с России. Сколько Трамп еще сможет тянуть с этим решением? Чем и как Россия будет воевать, пока это решение не принято? Ослами, шахедами и редкими ударами Орешника?

Госсекретарь США Марко Рубио уже сказал, что до личной встречи Трампа с Путиным санкции не будут сняты с России и продолжат действовать. После встречи Трампа с Путиным все это может измениться, и часть санкций, особенно болезненных для России, будет снята. Не все сразу, но часть – важная и жизненно необходимая. После этого маньяк получит прилив сил. Чтобы восстановиться и вернуть былой напор, России потребуется несколько месяцев. Путин уверен, что потенциал Рашки не исчерпан. Ведь, по большому счету, они еще не объявляли всеобщей мобилизации, эта карта у него еще осталась.

Более того, сейчас в России эйфория по поводу "Трамп – наш". Мол, Трамп наш, родной, у нас снова сближение с Америкой. Мы больше не враги, это Байден был сволочь, а Трамп хороший, американцы одумались и поняли, с кем им надо дружить – не с европейцами, а с россиянами.

Переводя Америку в роль союзника и усиливаясь союзническими связями с США, Россия может воспрянуть, причем очень быстро.

В России эйфория по поводу "Трамп – наш", отметил Александр Сотник / Фото: Фейсбук Дональда Трампа

Трамп неоднократно говорил о том, что он настаивает на немедленном прекращении огня в Украине. И вот Bloomberg пишет, что он намерен достичь этого к Пасхе. На ваш взгляд, нужна ли России и Путину пауза в войне или, наоборот, им выгоднее, чтобы боевые действия продолжались?

Путину пауза нужна – ослами много навоюешь.

Что касается прекращения огня, то это все равно, что сказать больному пневмонией: "Тебе надо просто перестать кашлять. Не кашляй больше – и все будет хорошо".

Украинцы ведь стреляют не потому, что они злые, а потому что идет война, и обстреливают их города. Вот недавно Одессу кто атаковал? Добрые русские, такие легитимные, справедливые и миролюбивые.

Украина не должна соглашаться на прекращение боевых действий, потому что для нее это губительно. Рашистскую тварь надо мочить и давить. Нужно договариваться с европейцами, открывать им глаза. Как бы цинично это ни звучало, но воевать сегодня на чужой территории европейцам все-таки лучше, чем отбивать российские ракетные атаки на своей территории завтра. Если сейчас европейцы не вступят в войну, то завтра будут отбивать российские ракеты, летящие в них. Хотят ли они этого? Им просто не хочется об этом думать.

Вопрос был все-таки о прекращении огня. Удастся ли, на ваш взгляд, Трампу достичь прекращения огня, более того, удастся ли сохранять этот режим продолжительное время?

Долгое время режим прекращения огня не будет поддерживаться.

Зеленский уже заявил, что без США Украина не победит, то есть он уже склонен к тому, чтобы его продавили. Почему же без Штатов не победить? А с бритами? А с французами? Другое дело, что их надо убеждать в том, что в Украине должна быть совершенно другая армия – не миролюбивые "голубые каски", а армия, которая вступит в войну с авиацией и артиллерией, и будет мочить мразь на территории Украины.

Я считаю, что, если будет достигнут режим прекращения огня, то он, во-первых, будет не на руку Украине, а ей во вред, а, во-вторых, этот режим в любом случае Путин нарушит через какое-то время. Подмоет подхвостье, почистит перышки – и нарушит. И пойдет дальше. Но он уже усвоит уроки прошлого и подготовится так, что дойдет до Львова, или сделает что-нибудь под чужим флагом на Запорожской или Курской АЭС. Курская АЭС пока не взята под контроль ВСУ, но Путин может все сделать и обвинить в этом Украину.

С дьяволом никогда нельзя садиться за стол переговоров, нельзя под него прогибаться.

Если будет прекращение огня, Россия восстановится, и Путин может дойти до Львова, убежден Александр Сотник / Фото: kremlin.ru

Относительно территориальных уступок звучат несколько противоречивые сигналы. С одной стороны, спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Келлог в Мюнхене говорил о том, что Путин для завершения войны должен будет пойти на уступки, касающиеся территорий. С другой стороны, экс-посол США в России Макфол сообщил, что администрация США предложила Москве условия для перемирия, одним из которых является сохранение за Россией оккупированных территорий. На каком варианте, вероятнее всего, остановятся американцы? Почему такие противоречивые сигналы?

Вас запутывают.

Путин ниоткуда не уйдет. Он уже сказал: что я взял, то – мое. Он вцепился в эти территории и уже вписал четыре региона Украины в конституцию. Он уже все "на пенек натянул" и учредил, говорит, что это его регионы.

А на слова Макфола никогда не обращайте внимания. У него даже кличка такая "Макдурак".

Учитывая все то, о чем мы говорили выше, каким на сегодняшний день является наиболее вероятный сценарий развития ситуации? Война продолжится или будет заморожена? Если продолжится, то – на сколько еще лет, сколько еще годовщин полномасштабного вторжения России в Украину мы можем насчитать?

Если война продолжится, и Европа вступит в эту войну на стороне Украины, то, уверяю вас, Трамп Европе войну не объявит. Рашисты умоются кровью и отползут. И никуда больше они не поползут. Они будут прозябать и при этом говорить, что победили, потому что сохранили свой суверенитет, потому что независимы. Но "шерстяные" могут говорить сколько угодно, пускай.

Необходимо освободить территории Украины и "дать по щам" агрессору, чтобы он понял, что в Украину больше ни ногой. Ни в Украину, ни в Польшу, ни в страны Балтии, ни в Европу в целом.

Но я боюсь, что это мое пожелание нереально на данный момент. Боюсь, все пойдет по плохому сценарию. И тогда, как минимум, нас ждет континентальная война, а, может быть, даже глобальная станет неизбежной.

Если Европа вступит в войну, Россия умоется кровью и отползет, и в Украину больше ни ногой – Сотник / Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Плохой сценарий предполагает, что Европа не вступает в войну, и что при этом – война продолжается дальше, или уже в этом году Трамп и Путин дожмут Украину?

Да, именно последнее – Трамп и Путин дожмут Украину тем или иным способом.

У Путина в рукаве несколько гибридных решений проблемы: гибридные выборы, гибридная атака на АЭС и много-много всего другого – у него целый веер таких сценариев, и они все отработаны. Это будет просто на уровне спецоперации.

Если Европа не вступит в войну, Украину ждут очень тяжелые времена, а потом и Европу, потому что тогда мировая война станет неизбежной.

То есть вступление Европы в войну – это единственная надежда Украины на справедливый мир?

А мир другим и быть не может, только справедливым. Без справедливости мира не бывает.

Европа должна осознать, в каком положении она находится. Не Украина, а именно она сама. Украина – это последний форпост, который отчаянно и из последних сил сопротивляется России. Если этот форпост падет, то следующая дверь – дверь в Евросоюз. Это называется "Мы идем к вам!".

К слову, а что будет с НАТО? Получается, что НАТО не выживет ни в случае, если Европа вступит в войну, ни в случае, если она не вступит?

Получается, что так. НАТО и Евросоюз – это уже обреченные структуры. Конфигурация, которая сейчас выстраивается, говорит именно об этом.

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Данное интервью публикуется с купюрами. Зрители, которые ознакомиться с ним полностью, без купюр, могут посмотреть его на ресурсе Sotnik-TV по ссылке: https://www.patreon.com/posts/sotnik-tramp-122639984

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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