Не знают даже местные - почему Донбасс раньше был 'десятой провинцией Бельгии'

В конце XIX века Донбасс превратился в индустриальный центр благодаря инвестициям, в частности из Бельгии, из-за чего его называли "10 провинцией Бельгии".

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Почему Донбасс раньше называли десятой провинцией Бельгии - малоизвестный факт / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

О чем идет речь в материале:

Кто строил заводы на Донбассе

Кто открыл в Донбассе металлургический завод

Какие заводы есть на Донбассе

Сегодня Донбасс ассоциируется преимущественно с советским промышленным наследием. Но мало кто знает, что настоящий индустриальный взлет этого региона начался задолго до большевиков - благодаря массовым иностранным инвестициям, в частности из Бельгии. Именно поэтому в конце ХІХ - начале ХХ века Донбасс часто называли "десятой провинцией Бельгии". Об этом рассказал краевед и собиратель старины Дмитрий Пиркл в эфире программы "Параграф".

Главред выяснил, почему раньше Донбасс называли десятой провинцией Бельгии.

"Люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу и рассказывают, что вот в Союзе построили заводы и сделали промышленность - но фактически Советский Союз пришел на все готовое", - подчеркивает Дмитрий Пиркл.

Кто построил предприятия Донбасса

На рубеже веков Донбасс был настоящим магнитом для западного капитала. Бельгийцы, французы, англичане, немцы и американцы не просто вкладывали деньги - они строили заводы с нуля, привозили оборудование пароходами и обучали местных людей новым профессиям.

"В период с 1895 по 1900 год было построено 20 заводов за счет иностранных инвестиций. Те заводы, которые очень любят приписывать советской власти, это также были возведены за счет и силами иностранцев", - объясняет Пиркл.

Огромная часть предприятий, которые впоследствии считались "советскими гигантами", имели иностранное происхождение:

Соледарскую соль начали разрабатывать французы, впоследствии - бельгийцы;

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - частично бельгийский, частично американский проект;

Старокраматорский машиностроительный завод построил немец Конрад Гампер;

Луганский тепловозостроительный завод - дело немца Густава Гартмана.

"Вот то, что сейчас мы знаем как меткомбинат Ильича. Они были рядом, потом американцы долго не работали, у них не было такого вдохновения. И французы с бельгийцами выкупили эти предприятия", - добавляет краевед.

Смотрите видео о том, что было на Донбассе до СССР:

Как иностранные предприниматели развивали Донбасс

Масштабы были впечатляющими. Например, Никополь-Мариупольское общество перевезло оборудование из Америки тремя пароходами, которые сравнивали с Титаниками. Из-за мелководья Мариупольского порта груз выгружали в Феодосии, а оттуда доставляли по железной дороге в Мариуполь.

"Это уникальный опыт... Я не знаю, существует ли аналог таких предприятий, как Никополь-Мариупольское общество, вообще в мировой практике", - говорит Дмитрий Пиркл.

Кроме заводов, бельгийцы активно развивали инфраструктуру. Они запускали электричество, общественный транспорт, строили трамваи.

"Горно-добывающая промышленность, строительная, доменные печи, машиностроение, освещение и электричество общественные, общественный транспорт, трамвай - это тоже бельгийское предприятие", - отмечает исследователь.

Бельгийские трамваи появились не только в Киеве, Одессе или Екатеринославе, а даже в Бердичеве - и имели акции на бирже.

Константиновка - бельгийский форпост в степи, малоизвестные факты об истории Донбасса

Особенно ярким примером "бельгийской колонизации" стала Константиновка. На базе маленького поселка Сантуриновка и железнодорожной станции, с 1896 по 1900 год бельгийские предприниматели возвели:

стекольный завод,

бутылочный,

химический,

зеркальный,

керамический,

металлургический завод.

"И вот регион назвали десятой провинцией Бельгии", - рассказывает Пиркл.

Почему иностранцы инвестировали в Донбасс

У бельгийцев был выбор - они инвестировали и в Бразилию, и в Мексику. Но Донбасс был ближе, имел богатые недра, дешевую рабочую силу и поддержку со стороны царской власти.

"Было поощрение, правительство поощряло бельгийцев. Это не так далеко, как там ехать в Индию или в Мексику", - отмечает эксперт.

Что изменили иностранцы на Донбассе

Иностранцы не только привозили оборудование, но и формировали новую культуру труда, передавали знания.

"Кто на них должен работать? Люди должны знать, что делать с этими всеми станками, доменными печами. Они рабочих привезли? Нет, они привезли мастеров, инженеров, специалистов, которые обучали местное население", - говорит Пиркл.

Так формировался новый рабочий класс, новая индустриальная культура, новое лицо региона.

Как изменился Донбасс при СССР

Расцвет продолжался до 1914 года - начала Первой мировой войны. Потом пришли большевики - и этот индустриальный рывок был разрушен.

"Большевики прервали наш этот рост. Все люди, мастера - они очень часто были польского, немецкого, греческого, чешского происхождения... которых они преследовали и уничтожали", - резюмирует Дмитрий Пиркл.

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Кто такой Дмитрий Пиркл Пиркл Дмитрий Александрович (1968, Днепропетровск) - украинский общественный и культурный деятель, участник Революции Достоинства, ранен во время событий на улице Грушевского 18 января 2014 года, медальер, собиратель старины, краевед и благотворитель. Автор и основатель проекта "Иностранные инвестиции в Украине. Конец XIX начало ХХ в.", передает Википедия.

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