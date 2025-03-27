Тяжелобольной Кадыров разругался с Кремлем: СМИ узнали детали конфликта

По данным журналистов, у Кадырова серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой.

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Состояние здоровья Кадырова ухудшается / коллаж: Главред, фото: соцсети, скрин

Кратко:

Состояние здоровья Кадырова ухудшается

Кадыров ищет за пределами РФ альтернативные гарантии безопасности

Кадыров вывел свою 26-летнюю дочь Айшат из госструктур

Между чеченским главой Рамзаном Кадыровым и российским Кремлем возникли серьезные разногласия. Об этом пишет российский проект "Важные истории".

По информации издания, в Москве недовольны тем, что Кадыров ведет переговоры с ближневосточными монархиями о гарантиях безопасности для своей семьи.

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По данным бывшего и действующего сотрудников ФСБ, а также северокавказских журналистов и правозащитников, главной причиной конфликта стали несанкционированные контакты Кадырова с представителями мусульманских монархий. Чеченский правитель, давно испытывающий проблемы со здоровьем, ищет способы защитить свою семью и активы на случай потери власти.

Несмотря на попытки демонстрировать активность в медиа, состояние здоровья Кадырова ухудшается. В последние месяцы он редко появляется на публике, а выступления на камеру даются ему с трудом. В январе и феврале он исчез из информационного пространства, позже объяснив это отпуском. По данным журналистов, у него серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой.

"Кадыров уже давно и тяжело болен... "Нет болезни, которую бы мне не приписали", - прокомментировал он ситуацию со своим исчезновением. С тех пор Кадыров не делал громких заявлений и публиковал лишь ролики своих "инспекций" в республике, которые обычно снимаются заранее как так называемые консервы", - пишет издание.

По мнению расследователей, осознавая риски, связанные с его уходом из власти, Кадыров ищет за пределами России альтернативные гарантии безопасности для своих родственников. Эти переговоры не остались незамеченными - ФСБ передала соответствующую информацию Владимиру Путину.

"Руководитель Чечни хорошо понимает, как устроена власть в его регионе и что может ожидать членов его семьи в случае его ухода. Он также знает цену обещаниям и гарантиям безопасности со стороны федерального центра. Неуверенность в будущем своих многочисленных родственников заставила его искать гарантии для них в ближневосточных мусульманских странах, с руководителями которых у Кадырова сложились давние приятельские отношения", - отмечают авторы публикации.

На фоне разлада с Кремлем Кадыров вывел свою 26-летнюю дочь Айшат из госструктур. С 2020 года она занимала посты в Минкульте Чечни, затем стала вице-премьером республики, но в 2023 году покинула должность. Параллельно она стала владелицей компании "Чеченские минеральные воды", ранее контролируемой семьей Кадырова. В марте ее имя и имя младшей дочери Табарик исчезли из реестра юрлиц.

Конфликт затронул и Адама Делимханова, одного из самых влиятельных соратников Кадырова. По информации силовых источников, с начала 2025 года он отказался участвовать в криминальных схемах, связанных с рейдерством и силовыми акциями, заявив, что получил соответствующий запрет "сверху".

В правозащитных кругах Северного Кавказа говорят, что Кремль дал понять Делимханову границы его полномочий. В настоящее время он находится в "Президент-Отеле" в Москве, где расположен штаб чеченского руководства. В ФСБ недовольны его деятельностью, связанной с вымогательством и рейдерством, однако детали этих схем пока не раскрываются.

"Кремль и ФСБ остались недовольны тем, что Делимханов в последнее время организовывал криминальные схемы, включающие рейдерство и вымогательство, без согласования с руководством страны, говорят правозащитники", - сказано в публикации.

Новости о Кадырове - главное:

Ранее СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Кадыров находился в одном из московских медучреждений. Якобы планируется повторная операция по трансплантации.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.

Как сообщал Главред, кадыровцы являются личной гвардией диктатора РФ Владимира Путина, которая помогает ему контролировать Чечню. Путин дал Кадырову полный карт-бланш в России, поэтому тот удерживает свою власть.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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