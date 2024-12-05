"Это была шутка": Кадыров признался, что наврал про "подаренный" Маском Cybertruck

По мнению главы Чечни, Cybertruck непригоден на войне, для этих целей больше подходит УАЗ Патриот.

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Кадыров извинился перед Маском / коллаж: Главред, фото: ТК Кадырова, Википедия

Как Кадыров оправдался за "шутку":

Глава Чечни любит подшучивать над Маском через соцсети

Попросил Маска не обижаться и извинился

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что мультимиллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил ему автомобиль Cybertruck. Об этом Кадыров заявил во время прямой линии, сообщают местные СМИ.

По словам Кадырова, это была шутка.

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"На самом деле мне интересен сам Илон Маск. Мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его жизненная позиция. Я люблю над ним подшучивать через соцсети. Я эту шутку придумал", - сказал Кадыров.

По его словам, Cybertruck непригоден на войне, для этих целей больше подходит УАЗ Патриот.

"Если Илона Маска мы обидели чем-то, то приносим извинения", - сказал глава Чечни.

Отметим, в августе Кадыров написал на своем Telegram-канале, что он якобы получил "от уважаемого Илона Маска кибертрак". Глава региона поблагодарил бизнесмена и заявил, что авто отправится на фронт в Украину.

"Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", - писал летом Кадыров.

Атака дронов на Чечню

Как писал Главред, утром 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном. Сообщалось также, что в регионе действовал план "ковер" из-за угрозы беспилотников.

Кадыров признал атаку на полк спецназа, который его охраняет. По его словам, беспилотник задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Кадыров также ранее приказал чеченцам убивать украинских военных.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.





























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