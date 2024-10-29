Чеченский Кадыров выдал циничное заявление: чем он угрожает Украине

Главное из заявления Кадырова:
- Чеченцы находятся на передовой
- Кадыров угрожает Украине "возмездием"
- Глава Чечни приказал убивать всех украинцев
Лидер Чечни Рамзан Кадыров выдал циничное заявление. Он прямо говорит, что приказал чеченцам убивать украинских военных. Видео уже разлетелось в Сети.
Он также утверждает, будто его вояки якобы находятся на передовой. При этом им приказано не брать в плен украинских военных и казнить их на месте.
"Мы уничтожим дом. В ближайшем времени покажем, что такое возмездие, что им даже не снилось. И мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал приказ всем командирам, которые находятся на передовой, не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу более чем на 100%", - сказал Кадыров.
Смотрите видео с заявлением Кадырова:
Сотрудничество Путина с Кадыровым - что известно
Как сообщал Главред, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж ранее говорил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров публично объявил так называемую "кровную месть" сразу нескольким российским политикам. Из-за этого его может ждать "сценарий" Евгения Пригожина.
Эксперт Иван Яковина считает, что глава Кремля Владимир Путин абсолютно зависим от воли Рамзана Кадырова. Политический обозреватель убежден, что именно Кадыров может загнать российского диктатора в тупик.
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