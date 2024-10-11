Кадырова ждет 'Пригожинский сценарий': генерал высказал интересное предположение

Кадыров раскритиковал российские власти за ужесточение миграционной политики.

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Кадыров раскритиковал российскую власть / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров публично объявил так называемую "кровную месть" сразу нескольким российским политикам. Из-за этого его может ждать "сценарий" Евгения Пригожина. Об этом заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает 24 Канал.

Он отметил, что Кадыров будет убеждать Путина в своей верности.

"Сценарий примерно тот же, как с Пригожиным, но более глубокий. Будет приглашение, переговоры, братание, даже близкие заверения верности Путину со стороны Кадырова. Но будет своя программа действий", - считает Маломуж. видео дня

По его словам, Путин будет контролировать Кадырова не только спецслужбами и войсками. Внутрь окружения чеченского террориста давно ввели своих людей.

Генерал добавляет, что Кадыров раскритиковал российские власти за ужесточение миграционной политики. Таким образом он хочет продемонстрировать якобы их защиту. В целом он любит поддерживать различные движения, национальные меньшинства. Это такая системная игра, о которой знает Путин.

"Будет момент, как с Пригожиным. Сегодня они дружат, даже после путча договорились обо всем, а завтра может быть совсем другая ситуация. Потому что не единственный Кадыров и не единственная система, которая имеет возможности проведения терактов. Спецслужбы России на этом специализируются много лет. Сценарии могут быть разные", - подчеркнул Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Рамзан Кадыров - последние новости

Напомним, ранее, эксперт Иван Яковина заявил, что глава Кремля Владимир Путин абсолютно зависим от воли Рамзана Кадырова. Если Кадыров захочет, отмечает эксперт, то он поставит Путина в абсолютно адское положение.

Также известно, что 21 августа, впервые за долгое время диктатор Путин приехал в Грозный, где Рамзан Кадыров представил ему войска, а также рассказал о будущем районе имени Путина.

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