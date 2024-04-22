Кома и мучительная летальная болезнь: росСМИ раскрыли страшный диагноз Кадырова

Даже самый невнимательный наблюдатель не мог не заметить, как в результате болезни Рамзан Кадыров буквально увеличился в размерах в полтора раза.

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Стал известен диагноз Рамзана Кадырова / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/AKuptsova, Instagram/kadyrov95_

Назначенный Кремлем глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен − у него некроз поджелудочной, что не оставляет надежды на его выздоровление.

Как отмечает российское издание "Новая газета. Европа", "перед Кремлем стоит серьезная проблема − как наиболее безболезненно подготовиться в самом непростом регионе России к смене власти, которая может произойти уже в ближайшее время".

Уточняется, что диагноз "некроз поджелудочной железы" Кадырову впервые поставили в январе 2019 года. Тогда глава Чечни не особо скрывал, что вынужден уйти в отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью". Он заявил о небольшом недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня".

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Позже, в октябре, Кадыров пропал из публичного поля, а в анонимных Telegram-каналах появились сообщения о плохом состоянии здоровья главы Чечни, связанном якобы с его отравлением.

При этом в январе 2020 года Кадыров снова вынужден был взять отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью". И снова, по официальной версии у Кадырова были "мелкие проблемы со здоровьем", которые тем не менее снова лечили "курсом капельниц" в Москве.

Издание пишет, что в 2019 году Кадыров сильно похудел, а именно резкая потеря в весе является первым симптом активно развивающегося панкреонекроза. Это заболевание крайне серьезное: оно протекает мучительно, плохо поддается излечению и имеет с высокую степень летальности.

Сообщается, что именно с 2019 года минимум дважды в год Кадыров начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управделами президента РФ.

Ухудшение состояния здоровья Кадырова

При этом весной 2022 года состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться, однако эта тема стала "топовой" только в прошлом году.

"Даже самый невнимательный наблюдатель не мог не заметить, как в результате отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться", − пишет издание.

В это время Кадыров стал пропадать из публичного пространства в самые неподходящие для этого моменты. А в сентябре, по данным издания, Кадыров попал в реанимацию. Авторы пишут, что он попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся у него в результате передозировки транквилизатором "Дормикум". Сообщается, что Кадыров принимал его, так как страдал от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности.

Однако злоупотребление этим препаратом может привести к угнетению дыхательной деятельности. Именно в таком остром состоянии, по словам источников издания, главу Чечни и госпитализировали в сентябре прошлого года.

Как добавляют авторы статьи, для стабилизации дыхательной функции Кадырова подключили к ИВЛ, для чего ввели в медикаментозный сон, или другими словами "медикаментозную кому".

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Ранее в Сети начали распространяться слухи о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова. Позже были сообщения, якобы он находится в медикаментозной коме.

СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Якобы планируется повторная операция по трансплантации. Периодически глава Чечни приходит в сознание – тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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