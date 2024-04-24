Может скоро "отбросить коньки": всплыли новые детали болезни Кадырова

На опубликованном видео заметно, что Рамзан Кадыров говорит медленно и у него проблемы с дикцией.

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Появились новые детали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова / Скриншот

Информация об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова была получена из источников как в Чеченской республике, так и за ее пределами, а также анализа снижающейся способности Кадырова к публичной активности, рассказал главный редактор "Новой газеты. Европа" Кирилл Мартынов.

Как подчеркнул он в эфире Currenttime, недавно было опубликовано новое видео, на котором показан рабочий момент совещания Кадырова. При этом камера не показывала крупный план его лица и было видно, что он говорит медленно и у него проблемы с дикцией.

С именем сына Кадырова был связан один из крупнейших скандалов 2023 года – по мнению Мартынова, это могло быть одним из информационных поводов, отвлекающих внимание от темы его здоровья.

видео дня

"Все это в совокупности плюс возвышение такого человека, как [Апти] Алаудинов, и получение очень нехарактерной для выходца из кадыровской Чечни должности в министерстве обороны для этого человека – все это вместе говорит о том, что Кадыров если не скончается в обозримом будущем, то вряд ли сможет выполнять свои должностные обязанности, какими бы они ни были", – добавил Мартынов.

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Ранее в Сети начали распространяться слухи о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова. Позже были сообщения, якобы он находится в медикаментозной коме.

СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Якобы планируется повторная операция по трансплантации. Периодически глава Чечни приходит в сознание – тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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