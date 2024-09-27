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"Ничто не помешает": Кадыров может решить "отцапать" Северный Кавказ - эксперт

Даяна Швец
27 сентября 2024, 16:17
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В случае, если Кадыров решит сейчас отделить Чечню или Северный Кавказ, или и то, и другое от Российской Федерации, то никто и ничто не сможет ему помешать.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров может поставить Путина в адское положение / соцсети, скрин

Глава Кремля Владимир Путин абсолютно зависим от воли Рамзана Кадырова. Такое мнение высказал эксперт Иван Яковина в эфире Radio NV на канале YouTube.

Если Кадыров захочет, отмечает журналист, то он поставит Путина в абсолютно адское положение, где диктатор будет вынужден проигрывать либо войну за Кавказ, либо войну за Украину, а скорее всего обе войны.

"В случае, если Кадыров решит сейчас отделить Чечню или Северный Кавказ, или и то, и другое от Российской Федерации, то никто и ничто не сможет ему помешать, потому что вся российская армия находится сейчас в Украине. Дополнительных сил нет для того, чтобы одновременно с Украиной воевать еще и в Чечне", - считает Яковина.

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Кто такой Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности - арабист.

С 2010 года - работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Политический обозреватель убежден, что именно Кадыров может загнать российского диктатора в тупик:

"Путин полностью, на 100% зависит от доброй воли Кадырова. Если Кадыров захочет, то он поставит Путина в абсолютно адское положение, где Путин будет вынужден проигрывать или войну за Кавказ, или войну за Украину, а, скорее всего, обе войны", - говорит эксперт.

Более того, Яковина напоминает, что сейчас несколько тысяч "кадыровцев" живут в центре Москвы в "Президент-отеле", а это буквально метров 500 от Кремля через Москву-реку.

"Сейчас эти люди, по сути, являются личной гвардией, охраной Путина от любого переворота (от политических каких) выступлений, от оппозиционеров российских)", - проинформировал журналист.

Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

Рамзан Кадыров - последние новости

Напомним, что на прошлой неделе кадыровцы захватили здание в Москве, вблизи Кремля - к месту инцидента были стянуты российские силовики и сотрудники полиции. Так, кадыровцы решили устроить "разбор полетов" в бизнес-центре, где находится главный офис крупного российского маркетплейса Wildberries.

Кроме этого, недавно бизнесмен Илон Маск жестко затроллил Кадырова. Он дистанционно деактивировал автомобиль Cybetruck, который якобы когда-то подарил главе Чечни.

Недавно эксперт Разумный объяснил, когда окружение сбросит Путина. По его словам, в ближайшее время может возникнуть сомнение в целесообразности этой войны - зачем тратить огромные ресурсы, сосредотачивать все силы и достигать мизерных результатов.

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