Позиция Путина ослабла, он прибегнул к новым угрозам, потому что на фронте все плохо - Жирнов

Запад не дает Украине разрешения на удары по РФ их ракетами не из-за ядерных угроз Путина, а из-за трусости - они не хотят брать на себя ответственность.

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Позиция Путина ослабла, он прибегнул к новым угрозам, потому что на фронте все идет плохо, отмечает Жирнов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Угроза того, что страна-агрессор Россия применит ядерное оружие, лишь формально усилилась после заявлений российского диктатора Владимира Путина об изменении ядерной доктрины. Но на самом деле ничего нового за этими запугиваниями нет. Они показывают лишь то, что у Путина ослабла позиция.

Применение Путиным угроз ядерным оружием является фактически признанием того, что ситуация на фронте у российских оккупантов очень плохая. Такое мнение высказал международный эксперт из Франции, экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, сообщает OBOZ.UA.

Он отметил, что свои новые заявления Кремль явно подводит к Украине, когда говорит о неядерном государстве, которое "серьезно угрожает РФ".

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"И с этой точки зрения это, конечно, небольшое движение. Однако в целом такие заявления свидетельствуют лишь об одном - позиция Путина ослабла. Потому что каждый раз, когда он поднимает вопрос ядерных сил, это признание того, что в обычных вооружениях, в обычной войне против Украины у него все идет плохо", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в противном случае у государства, которое "надувает щеки и говорит, что оно суперстрана, что у него лучшая армия в мире", не было бы необходимости пугать кого-то ядерным оружием. Это явно указывает на то, что на фронте у российских захватчиков все идет плохо. Именно потому, что в армии РФ все плохо на фронте, агрессор прибегает к запугиванию ядеркой.

Также Жирнов отметил, что Россия получила огромный удар из-за неудачного запуска ракеты "Сармат". После того, как это случилось, Москве пришлось срочно собирать заседание Совета безопасности РФ и говорить о том, что она меняет ядерную доктрину.

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

В РФ изменили ядерную доктрину - что известно

Ранее стало известно, что Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине. Также Москва сделала возможной "ядерную атаку" в ответ на агрессию против Беларуси.

После этого в США отреагировали на ядерные угрозы Путина. Очередные ядерные запугивания кремлевского диктатора в Штатах называют "безответственными" и "несвоевременными".

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара отметил, что ядерные страшилки Путина работают в пользу Трампа. Российская игра в стратегию на самом деле уже проиграна, убежден Хара.

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