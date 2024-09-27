У РФ есть 2 стратегических плана: эксперт объяснил, что задумали российские оккупанты

Российские элиты могут параллельно реализовывать оба стратегических плана.

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Эксперт объяснил, что задумали российские оккупанты/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ

Если российским оккупантам не удастся до зимы достичь своей цели и выйти на админграницы Донецкой области, российские элиты не выступят против диктатора Владимира Путина - они будут действовать по двум стратегическим планам. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Розумный во время чата на Главреде.

"Они будут действовать по двум стратегическим планам. Первый план предусматривает, что не взяли в этом году, значит, возьмем в следующем. Как говорится, "не мытьем, так катаньем". Мол, у них есть время, их "СВО" за неделю не закончилась, и за три года также, но "мы русские, нам виднее, мы будем воевать до бесконечности, во всяком случае, дольше, чем вы". Это первый стратегический план", - отметил Розумный.

Второй стратегический план заключается в том, чтобы реализовать китайско-индийско-бразильский план замораживания конфликта.

"И тогда все размывается, результаты становятся неопределенными. Мол, да, пока что россияне прекращают воевать, но войну не проиграли. И в любой момент мы можем возобновить наши усилия, но это на какую-то неопределенную перспективу откладывается, затягивается. А тем временем в России дальше закручиваются гайки как в среде элит, так и среди недовольного населения - и режим себя прекрасно чувствует", - сказал политический эксперт.

Эксперт убежден, что эти два плана будут параллельно развиваться.

"Какой реализуется - увидим", - добавил он.

Смотрите видео чата с Максимом Розумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Ранее политический эксперт Максим Розумный сказал, кто может создать альтернативу Путину. Он отметил, что РФ уже потеряла очень много, поэтому потеря контроля над частью Курщины не воспринимается элитами РФ как серьезный удар и не изменит их настроений.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ, и назвал условие. Ракетами дальностью 300 километров можно ударить по нескольким сотням военных объектов на территории России, сказал он.

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