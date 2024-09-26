Наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях: Жданов назвал причину

Оккупанты могут снизить интенсивность своего наступления на нескольких направлениях после точных ударов Украины по военным арсеналам РФ.

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Наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях, считает Жданов/ коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, УНИАН

После ударов Украины по военным арсеналам страны-агрессора России темпы наступательных операций противника могут снизиться на определенных направлениях фронта.

На ключевых направлениях российские оккупанты вряд ли будут снижать свою активность, однако на тех, которые для них не являются ключевыми, интенсивность боевых действий может стать меньше. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"На ключевые направления, такие как Покровское и Кураховское, россияне все равно будут максимально направлять свои ресурсы, поскольку им нужно выполнять поставленные задачи. Ведь наступление там продиктовано больше политическими, чем военными задачами", - отметил Жданов.

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Также, по его словам, россияне не допустят снижения интенсивности наступлений на Купянском направлении и будут пытаться поддерживать там темпы.

"А вот на таких направлениях, как Гуляпольское, Ореховское, Северское и Харьковское, где интенсивность боевых действий довольно-таки невысокая, темпы наступательных действий противника могут снизиться. С Северского направления россияне сняли войска, там уже неделю минимальное количество атак в сутки. На этом направлении россияне сами опасаются контратак украинских войск", - сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Ранее боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром. Враг стремится сделать "клещи". И пока что у оккупантов это получается, отметил военный.

Также ранее премьер Британии сделал заявление о войне в Украине и подчеркнул, что эти недели и месяцы становятся решающими. Зеленский во время встречи со Стармером обсудили вызовы, с которыми сталкивается Украина, и дальнейшие шаги.

Политический эксперт Максим Разумный сказал, кто может создать альтернативу Путину. Потеря контроля над частью Курщины не воспринимается элитами РФ как серьезный удар и не изменит их настроения, считает эксперт.

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