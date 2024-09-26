Следующая атака будет мощнее: Гетьман предупредил украинцев о массированном ударе РФ

Каждый месяц РФ изготавливает сотни ракет для атаки по Украине - Алексей Гетьман поделился планами России.

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РФ готовит новую массированную атаку / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Википедия

Военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сообщил, что армия страны-агрессора России может прибегнуть к мощной массированной ракетной атаке по Украине уже в ближайшие дни.

Почти месяц назад Россия нанесла массированный удар по Украине. Поскольку россияне не отказываются от тактики ракетного террора, то за это время они накопили уже средства для поражения, рассказал эксперт в эфире Radio NV.

"Что дальше ожидать? Далее ожидать мощную массированную ракетную атаку, которая может произойти в ближайшие дни, максимум неделями. Как это было 26-27 августа этого года. Им надо было накопить ракеты", - подчеркнул Гетьман. видео дня

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Известно, что ежемесячно РФ может производить различные ракеты - от 132 до 171, а также до полутысячи "Шахедов".

"В основном они сосредоточены на изготовлении Х-101. Но так же они производят "Ониксы", "Калибры". "Кинжалов" только 5-6 в месяц могут производить, это небольшое количество. "Искандеров" в зависимости от типа - от 15 до 45. Полторы сотни ракет, плюс "Шахеды" и плюс угроза атаковать наши атомные станции. Это означает, что вскоре большая опасность превратится уже в определенные действия", - высказался эксперт.

Что известно о ракете Х-101 / Инфографика: Главред

Благодаря большому количеству БпЛА, которые имеет враг, практически ежедневно оккупанты могут атаковать Украину дронами. Это нужно россиянам, чтобы "проверить" украинскую ПВО и истощать ее, а также проводить разведку.

Относительно угрозы новой массированной ракетной атаки, то эксперт убежден, что наши военные очень активно готовятся к этому. Также Гетьман вспомнил заявление премьера Дениса Шмыгаля о том, что критически важные объекты имеют защиту - там построено укрытие третьего уровня.

По словам Гетьмана, чем дольше период между атаками, тем больше ракет россияне смогли изготовить, тем следующая атака будет мощнее.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, что 26 сентября Киев был под атакой дронов 5 часов. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате воздушной атаки ударных БпЛА в Печерском районе предварительно произошло возгорание, также произошла разгерметизация газовой трубы.

В ночь на 26 сентября оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа "Shahed" - мощные взрывы раздавались в 14 областях. В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины.

Стало известно, что часть украинцев осталась без света после атаки РФ. Взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске. Местные власти рассказали о последствиях вражеских ударов. В основном целью оккупантов стала гражданская инфраструктура.

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