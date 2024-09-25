Помогал российским оккупантам: в РФ умер звезда сериала "Солдаты"

Путинист собирался на временно оккупированный Донбасс.

https://glavred.info/starnews/pomogal-rossiyskim-okkupantam-v-rf-umer-zvezda-seriala-soldaty-10600145.html Ссылка скопирована

Роман Мадянов умер от рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soldaty_official/

Известный российский актер Роман Мадянов, который был в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, скончался в возрасте 63 лет.

Как сообщили пропагандистские росСМИ, Мадянов умер от онкологии – рака легких, весной его состояние значительно ухудшилось.

видео дня

Путинист поддерживал войну в Украине и даже хотел гастролировать на временно оккупированных Россией украинских территориях. Также он заявлял, что якобы направлял гуманитарную помощь на Донбасс.

Мадянов был фигурантом базы сайта "Миротворец", поскольку незаконно пересекал границу Украины, когда посетил оккупированный Россией Крым. Актер снимался в пропагандистских сериалах, в которых высмеивал украинцев.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.

А также 19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец". Во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка в исполнении украинских артистов.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред