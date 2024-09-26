Киев был под атакой дронов 5 часов: сбито около 10 "Шахедов"

Страна-агрессор РФ пыталась нанести воздушный удар по гражданскому населению и инфраструктуре Киева.

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​Столица была атакована "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: ГосЧ

Рано утром в 26 сентября в Киеве прогремело несколько взрывов. В области объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов.

Около 05:44 в Киеве была слышна целая серия взрывов.

"В Оболонском районе столицы работают силы ПВО", – написал Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram в 05:45.

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Жителей столицы призывают находиться в безопасных местах и не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.

Около 06:04 в Киеве снова раздались новые взрывы. Перед этим мониторинговые группы писали о движении "Шахедов" в районе левого берега столицы.

Тем временем в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате воздушной атаки ударных БпЛА в Печерском районе предварительно произошло возгорание на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Оперативные службы следуют на место происшествия.

"В результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. На месту вызова срочно следует Киевгаз", - уточнил глава КГВА Сергей Попко.

Помимо разгерметизации газовой трубы в жилом доме в Киеве повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется, отметили в 06:45 в КГВА.

Последствия атаки дронов на Киев / Фото: КГВА

07:05 В Киеве слышны новые взрывы. Воздушная тревога продолжается. Все еще актуальна угроза ударных БПЛА.

По данным Воздушных сил, сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Полтавской областях, направление движения постоянно меняется.

07:11 В результате атаки "шахедов" в Киеве пострадал ребенок. С многочисленными резаными ранами его госпитализировали, сообщили в КГВА.

07:26 В КГВА сообщили, что РФ пыталась нанести воздушный удар по гражданскому населению и инфраструктуре Киева с помощью БПЛА, предварительно - типа "Shahed".

"Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов", - говорится в сообщении.

Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

Что известно о последствиях:

в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме;

повреждены около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада;

на эту минуту известно об одном раненом ребенке. Его с резаными ранами госпитализировали.

"Еще раз подчеркиваю всем киевлянам - соблюдайте правила безопасности и пользуйтесь укрытиями", - сказал глава городской администрации Сергей Попко.

07:53 Информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась. Он получил травмы не в результате атаки БПЛА, уточнили в КГВА.

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе. Противовоздушная оборона уничтожила 28 из них. Кроме того, защитники неба сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В ночь на 24 сентября в результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА. Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника.

В эту ночь российская оккупационная армия нанесла серию массированных авиаударов по Запорожью. Погиб человек, также есть раненые, в том числе два ребенка.

23 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. Известно, что РФ 6 раз ударила по Запорожью. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины. Пострадали шесть человек.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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