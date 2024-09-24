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РФ выпустила по Украине 4 ракеты и 81 "Шахед": сколько целей сбила ПВО

Мария Николишин
24 сентября 2024, 08:58
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Основное направление удара РФ - север и центр Украины.
РФ выпустила по Украине 4 ракеты и 81 'Шахед': сколько целей сбила ПВО
Сколько дронов сбила ПВО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

В ночь на 24 сентября в результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Отмечается, что с 20:00 23.09 по 07:00 24.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника. Речь идет о:

  • одной баллистической ракете "Искандер-М" из Ростовской обл. - РФ;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл. - РФ;
  • одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл. - РФ;
  • 81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - РФ.

В Воздушных Силах отметили, что основное направление удара - север и центр Украины.

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"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также известно, что в результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.

РФ выпустила по Украине 4 ракеты и 81 'Шахед': сколько целей сбила ПВО
Как отработала ПВО / фото: Воздушные Силы

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. В городе прогремели мощные взрывы, враг попал по объекту критической инфраструктуры.

Во время ночной атаки 22 сентября российские оккупанты выпустили еще один "Шахед" над Хмельницкой АЭС. Дрон-камикадзе был зафиксирован неподалеку от промышленной площадки станции.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук говорил, что российские оккупанты смогли модернизировать управляемые авиабомбы для увеличения дальности ударов по территории Украины.

РФ выпустила по Украине 4 ракеты и 81 'Шахед': сколько целей сбила ПВО
Shahed-136 / Инфографика: Главред

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